OSTIA SCONSACRATA DALLE BABY GANG – VENERDÌ SERA UNA SESSANTINA DI RAGAZZI MINORENNI, TRA GLI 11 E I 17 ANNI, SI SONO RITROVATI PER UN “RISSA TOUR”: COMPLETAMENTE UBRIACHI, HANNO INIZIATO A URLARE E INSULTARSI, PER POI INIZIARE A MENARSI – ALLE PERSONE CHE PROVAVANO A INTERVENIRE, RISPONDEVANO CON LE PAROLACCE – ALMENO SE LE SONO DATE TRA LORO E NON HANNO SPACCATO NIENTE: LA ZONA DEL LIDO DI OSTIA È DA MESI OSTAGGIO DEI GRUPPI DI RAGAZZETTI CHE SI DIVERTONO A PRENDERE A CALCI LE VETRINE DEI NEGOZI E SPACCARE TUTTO QUELLO CHE TROVANO…

Estratto dell'articolo di Moira Di Mario per “il Messaggero – Cronaca di Roma"

scontro tra baby gang a ostia

È stato un vero e proprio "rissa tour" quello che venerdì sera a Ostia ha seminato il panico tra i cittadini e i residenti di Lido centro, prima e in via della Baleniere poi. Una sessantina tra ragazzine e ragazzini, la maggior parte minorenni tra gli 11 e i 17 anni e completamente su di giri, si sono ritrovati davanti al Lunapark in via Cardinal Ginnasi.

Qui, sul marciapiede, hanno iniziato a urlare, a insultarsi per poi passare alle vie di fatto, prendendosi a spintoni. È volato anche qualche ceffone. E chi non partecipava alla rissa, incitava i compagni a non smettere.

baby gang 4

Uno spettacolo di ordinaria follia, consumato davanti agli occhi attoniti degli abitanti che a quell'ora, intorno alle 22.30, erano usciti per fare una passeggiata […]. Qualcuno ha anche provato a farli ragionare, ma con scarsi risultati. «Un signore di una certa età li ha rimproverati ed è stato preso a parolacce. Tutti quei ragazzi in strada che sembravano volersi sfidare, mettevano paura e i passanti hanno preferito allontanarsi e cambiare strada», racconta Antonio testimone dal balcone di casa sua.

baby gang 2

Il fiume di adolescenti si è poi spostato fino in via delle Baleniere. «Io e mio marito tornando verso casa, abbiamo incontrato il gruppo di ragazzi, credo fossero una cinquantina, forse sessanta. Venivano da via dei Romagnoli e andavano verso via delle Baleniere. Ci siamo stupiti a vederne così tanti. Erano tutti abbastanza su di giri», conferma Daniela.

Arrivata in via delle Baleniere hanno mandato in scena lo stesso copione di via Cardinal Ginnasi. Urla, insulti, parolacce, spintoni e qualche ceffone. Schiamazzi che sono andati avanti per oltre un'ora e che hanno allarmato gli abitanti della zona […]

baby gang qbr a verona 2

Quando gli agenti del Decimo distretto Lido, intervenuti con quattro pattuglie, sono giunti sul posto la maggior parte dei ragazzi si era già allontanata. Solo una decina quelli rimasti a cui i poliziotti hanno controllato i documenti, lasciandoli poi andare. Il folto gruppo, infatti, non avrebbe causato alcun danno alle vetrine dei negozi e dei bar a quell'ora chiusi. Nulla a che vedere, dunque, con le baby gang che nei mesi scorsi hanno tenuto sotto scacco piazza Anco Marzio e il luna park di Lido centro, molestando i clienti, prendendo a calci le serrande dei negozi e gettando all'aria sedie e tavolini di bar e ristoranti e del salotto buono di Ostia. Oppure mettendo a ferro e a fuoco le toilette del parco giochi in via Carabelli. […]

baby gang aggredisce un senzatetto a trastevere 3 baby gang milano