OTTO SOLDATI ISRAELIANI SONO MORTI NEGLI SCONTRI NEL LIBANO MERIDIONALE – LO STATO EBRAICO AMMETTE CHE ALCUNE BASI MILITARI SONO STATE COLPITE DALL’ATTACCO MISSILISTICO IRANIANO DI IERI SERA - IL CAPO DI STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO ISRAELIANO, HERZI HALEVI, PROMETTE VENDETTA: "RISPONDEREMO A TEHERAN" - LA RIUNIONE D’EMERGENZA DEL G7: “UNA SOLUZIONE DIPLOMATICA È ANCORA POSSIBILE” - OLTRE 6.000 AMERICANI HANNO CHIESTO DI LASCIARE IL LIBANO...

Round-up of verified Iran ballistic missile strike videos: 1. A strike in Glilot, Tel Aviv, possibly near Mossad headquarters, verified by @TwistyCB (POV: 32.162814, 34.814391)pic.twitter.com/lOesMJnfar — Evan Hill (@evanhill) October 1, 2024

herzi halevi

ISRAELE, 'RISPONDEREMO ALL'ATTACCO MISSILISTICO DELL'IRAN'

(ANSA) - TEL AVIV, 02 OTT - Il capo di stato maggiore dell'Idf Herzi Halevi ha affermato che Israele risponderà all'attacco missilistico iraniano, giurando che l'esercito ha la capacità di "raggiungere e colpire qualsiasi punto del Medio Oriente". "E quei nostri nemici che non lo hanno capito fino ad ora, lo capiranno presto", ha detto in una dichiarazione video, durante una visita alla base aerea di Tel Nof.

IDF, 8 I SOLDATI ISRAELIANI UCCISI OGGI IN LIBANO

carro armato israeliano al confine con il libano

(ANSA) - L'Idf ha annunciato la morte di altri sette soldati, uccisi oggi durante gli scontri nel Libano meridionale, facendo salire così il bilancio delle vittime militari a 8.

IDF, I MISSILI IRANIANI HANNO COLPITO BASI MILITARI ++

(ANSA) - L'esercito israeliano (Idf) riferisce che alcune basi militari aeree sono state colpite dall'attacco missilistico iraniano contro Israele avvenuto ieri sera tardi. Secondo l'Idf, gli impatti hanno danneggiato gli edifici adibiti a uffici e altre aree di manutenzione nelle basi che non incidono sul funzionamento dei caccia dell'Aeronautica: nessun aereo è stato danneggiato nell'attacco e tutti gli impatti dei missili nelle basi aeree israeliane sono considerati "inefficaci", il che significa che non è stato causato alcun danno alle operazioni dell'Iaf.

P.CHIGI, DAL G7 FERMA CONDANNA DELL'ATTACCO IRANIANO

razzi di hezbollah in israele

(ANSA) - "A seguito dell'aggravarsi della crisi in Medio Oriente, il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha convocato d'urgenza e presieduto questo pomeriggio una conferenza telefonica dei leader del G7. Nel corso della conversazione è stata reiterata la ferma condanna all'attacco iraniano contro Israele". Lo riferisce una nota di Palazzo Chigi.

P.CHIGI, PER G7 UNA SOLUZIONE DIPLOMATICA ANCORA POSSIBILE

(ANSA) - "In uno scenario in costante evoluzione, è stato convenuto di lavorare congiuntamente per favorire una riduzione delle tensioni a livello regionale, a partire dall'applicazione della Risoluzione 2735 a Gaza e della Risoluzione 1701 per la stabilizzazione del confine israelo-libanese". E' quanto si legge in una nota di Palazzo Chigi dopo la riunione d'urgenza del G7 sul Medio Oriente.

"Nell'esprimere forte preoccupazione per l'escalation di queste ultime ore - spiega ancora il comunicato - è stato ribadito che un conflitto su scala regionale non è nell'interesse di nessuno e che una soluzione diplomatica risulta ancora possibile". I leader "hanno concordato di mantenersi in stretto contatto".

israeliani si rifugiano durante l attacco iraniano foto lapresse

USA, PIÙ DI 6.000 AMERICANI HANNO CHIESTO DI LASCIARE IL LIBANO

(ANSA) - Gli americani in Libano che hanno chiesto di poter lasciare il paese sono più di 6.000. Lo afferma il Dipartimento di stato che sta lavorando con alcune compagnie aeree commerciali per prenotare posti così da favorire l'uscita dal paese.

