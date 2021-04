OVETTO PASQUALE O OVETTO…VIBRANTE? - I CONSIGLI DI BARBARA COSTA PER "GIOCARE", CON LINGERIE E SEXTOYS, NEI GIORNI DI PASQUA: “GLI OVETTI VIBRANTI SI DIVERSIFICANO PER INTENSITÀ E TIPO DI VIBRAZIONE, E SE SI POSSONO COMANDARE A DISTANZA O NO, E VE NE SONO ALCUNI SPECIFICI PER LA STIMOLAZIONE DELL'UOMO. TUTTI OFFRONO PIACERE GARANTITO. BUTTA AL SECCHIO OGNI PUDORE E...” - GALLERY

Barbara Costa per Dagospia

lingerie unisex

Uomo, ma che aspetti? Di che ti vergogni? Proprio questi giorni pasquali sono la spinta che ti serve per saperlo, capirlo, se non dirlo indossarlo, e alla tua lei esibirlo. Se non… sgraffignarlo. Come, cosa!? Il tuo nuovo top! In coordinato con le mutandine, e del colore che più ti piace e ti dona, e non ti preoccupare, lo trovi pure a tema pasquale. La lingerie unisex, e quella da uomo superbamente femminilizzata, è stata sdoganata, e già da un po’, e non c’è nulla da fare perché non c’è nulla di male!

C’è bensì richiesta di pizzo e merletto "per lui". Se così non fosse, non metterebbero in commercio tali sfiziosi intimi completini dedicati pure alle festività pasquali, una celebrazione di uova, coniglietti e coniglioni, fiocchi e campane, in bianco e nero anche se le più gettonate pare siano in colori tenui. Questi top, queste mutande (ma che mutande, la gran parte son tanga, sono mini, striminzite striscioline su e tra le natiche) si potrebbero pensare destinati a un pubblico omo e trans, e invece no, e invece non solo, se te li smerciano anche come intimo unisex.

ovetti vibranti (1)

Sono per un uomo più che a suo agio con un’identità femminilizzata, per un uomo a cui non importa (per primo a lui ma non dovrebbe una ceppa importare nemmeno agli altri) da che parte stanno e vanno i suoi desideri e impulsi sessuali: se merletti e stringhe e reggicalze gli piacciono, che se li metta! La risposta semmai sta alle donne. Sta a noi. A te, Dago-lettrice: che ne dici? Che ne pensi del maschio in top, femminilmente (s)mutandato? Ci perde in virilità? E quanto? Troppo? O in verità ti piace?

A me pure troppo, e ti confido che lo voglio "provare". Se in questo Sanremo (ma non solo) abbiamo avuto più di una proposta di uomo impiumato, laccato, truccato, tacco 12 e in velato tubino, quale salto più coerente di un uomo in intimo merlettato? La tutina color carne dei Måneskin unisex-almente applaudita – e massimamente desiderata – quanto si distanzia da questi slip e top?

pasqua lingerie unisex 8

Se già in privato ti diletti in giochi di ruolo, e col tuo lui ti scambi i vestiti, e ti ecciti a vestirlo dei tuoi slip e body, questo è il giusto passo successivo. Se come me ti manda fuori di testa l’uomo in make-up, ma di più l’odore del fondotinta su una pelle maschia e sudata, forse qualcosa di quanto vedi in queste foto è già riposto nei tuoi (suoi?) cassetti.

Per Pasqua, oltre l’uomo dalle mutande ultra-femminilizzate, si può prendere in mano l’uncinetto e optare per c-string e tanga e mini mini slip che vestono un pene a forma di coniglio, pure in versione monokini (OK, esteticamente inguardabile!). Li trovi in coordinato per lui e per lei (anche qui interscambiabili?), come trovi pure il classico boxer pasqualato, con uova, e colombe, e conigli zampettanti sul pacco di lui.

lingerie unisex 3

Uova di Pasqua disegnate un po’ ovunque, anche su classiche mutande bianche, e arrapati coniglietti in "azione" che ti augurano Buona Pasqua sul retro di mutande nere, mutande opportunamente fornite di rotondo foro posteriore, impreziosite da piumosi pon pon che spuntano festosi davanti e dietro. Lingerie ultra-sexy, e ovetti colorati e pulcini sui reggiseni, nell’incavo tra i seni, ovetti di ogni forma e colore, e basta starci a tergiversare: ovetto uguale… sex-toys!

Ovetto pasquale o no, vibrante sì, vibrante di sicuro: se, dopo aver scelto il completino migliore, vuoi passare Pasqua davvero con chi vuoi tu, cioè col tuo amore se non ad amare te stesso, procurati un ovetto vibrante, e guarda quelli che ti vendono semi-identici alle uova che hai nel frigo, e che però al loro interno custodiscono la loro sorpresa! Gli ovetti vibranti si diversificano per intensità e tipo di vibrazione, e se si possono comandare a distanza o no, e ve ne sono alcuni specifici per la prostata e l’ano di lui. Tutti offrono piacere e orgasmi garantiti. Butta al secchio ogni pudore! Ehi, maschio, te le sei dipinte le chiappe a uovo pasquale?

