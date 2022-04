UNA PACE IN FAVORE DI TELECAMERE - DIETRO LA VISITA IMPROVVISATA A WINDSOR DI HARRY E MEGHAN POTREBBE ESSERCI LO ZAMPINO DI NETFLIX: DALLA SOCIETÀ, CON CUI LA COPPIA HA UN CONTRATTO DI 100 MILIONI, PARE SIA ARRIVATA LA RICHIESTA AI SUSSEX DI RIALLACCIARE I RAPPORTI CON LA FAMIGLIA PER EVITARE GRANE LEGALI – E INFATTI LA VISITA NON SEMBRA CASUALE VISTO CHE I FUGGITIVI SONO SEGUITI PROPRIO DALLE TELECAMERE DELLA PIATTAFORMA DI STREAMING AI GIOCHI “INVICTUS” IN OLANDA…

Paola De Carolis per il "Corriere della Sera"

Se ne erano andati sbattendo metaforicamente la porta, tra cori di polemiche e i click incessanti dei fotografi. Dopo due anni di assenza, un ritorno in sordina: Harry e Meghan hanno a sorpresa fatto visita alla regina Elisabetta presso il castello di Windsor, comparendo per la prima volta insieme davanti alla sovrana dal marzo 2020, quando abbandonarono il ruolo nella famiglia reale.

L'arrivo dei duchi del Sussex è stato confermato da un portavoce della coppia, che ha sottolineato che si è trattato di una tappa veloce nell'ambito del viaggio in Olanda per i giochi «Invictus», la manifestazione sportiva per veterani di guerra creata dal principe.

Harry e la moglie hanno colto l'occasione per incontrare anche Carlo, erede al trono e padre di Harry, e la moglie Camilla; ma non, almeno come sembra, William e Kate.

Già prima del comunicato ufficiale, però, si era sparsa voce di una loro visita lampo: un gruppo di turisti li aveva avvistati, tra l'euforia generale, mentre passeggiavano rilassati mano nella mano nel parco del castello.

Per quanto fugace, la sosta a Windsor sembra indicare un riavvicinamento della coppia al resto del casato dopo due anni burrascosi che hanno visto il trasloco dei duchi in California, l'intervista choc con Oprah Winfrey, le accuse di razzismo nei confronti dei reali nonché l'assenza di Harry alla cerimonia in ricordo del nonno, il principe Filippo.

Possibile che stia prendendo forma il desiderio di fare pace? Per Joe Little, direttore della rivista Majesty , la visita era «attesa da tempo». La regina, dopotutto, è molto affezionata al nipote e la lontananza non fa bene a nessuno. Come d'abitudine, c'è chi nell'incontro tra i duchi, l'erede al trono e la regina ci ha visto invece qualcosa di diverso. Legato più agli affari.

Harry e Meghan, infatti, ai giochi saranno seguiti dalle telecamere di Netflix, società con la quale hanno un contratto da circa 100 milioni di dollari. Sembra che i dirigenti del gruppo abbiano chiesto ai Sussex di riallacciare i rapporti con la famiglia per evitare grane legali. Ieri Harry e Meghan hanno incontrato la squadra dell'Ucraina. All'interno del casato Windsor i problemi non mancano. Negli utimi due anni Harry ha avuto pochissimi contatti con il padre e il fratello, ai quali una volta era legatissimo. Il principe è seccato che da un momento all'altro Carlo abbia tagliato i contributi finanziari che prima dava alla coppia. Il principe Filippo, cui era spesso spettato il ruolo di mediatore, non c'è più.

A dimostrazione della distanza fisica ed emotiva, i due figli di Harry e Meghan non hanno accompagnato i genitori in Gran Bretagna. Alfie, che ha quasi tre anni, non vede il nonno o la bisnonna da quando era piccolissimo, mentre Lilibet Diana, che porta il soprannome «casalingo» della regina e che a giugno compirà un anno, non ha mai conosciuto i parenti inglesi.

Harry presso l'Alta Corte di Londra ha avviato una causa contro il ministero degli Interni per ottenere una scorta più massiccia durante le trasferte britanniche. Ma dato che ha scelto di essere un cittadino normale, l'Home office non prevede grande protezione per il duca o la sua famiglia; cosa che, sostiene Harry, gli impedisce di tornare in patria. I reali attendono inoltre con un qualche preoccupazione l'uscita del volume autobiografico del duca, prevista per quest' estate, proprio durante i festeggiamenti del giubileo di Elisabetta, che a 96 anni - il suo compleanno è a settimana prossima - si fa sempre più fragile.

