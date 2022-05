3 mag 2022 19:04

DALLA PADELLA ALLA GABBIA - ANTONIO CUOZZO NASTI, LATITANTE RITENUTO VICINO AL CLAN CAMORRISTA MALLARDO, È STATO ARRESTATO NEL SUO APPARTAMENTO DI CANNES - L'UOMO, RICERCATO DAL 2014 PER RAPINA, RICETTAZIONE E PORTO ABUSIVO DI ARMI, REATI PER I QUALI DOVEVA SCONTARE UNA PENA DI 16 ANNI, LAVORAVA IN UN ALBERGO DELLA COSTA AZZURRA E SI ERA AFFERMATO COME CHEF…