PAESE CHE VAI, COVID CHE TROVI - TRUMP: "SE SOTTO LA MIA AMMINISTRAZIONE NON FOSSE STATO TROVATO UN VACCINO, CI SAREBBERO STATI MILIONI DI MORTI IN PIU'" - IN GRAN BRETAGNA 27 MILA NUOVI POSITIVI IN 24 ORE - IN FRANCIA ENTRA IN VIGORE IL GREEN PASS PER ENTRARE NEI LOCALI E VIAGGIARE - IN RUSSIA, NELLE ULTIME 24 ORE, SONO MORTE 787 PERSONE - LA QUARTA ONDATA METTE PAURA ALL'ASIA: IN IRAN RECORD DI DECESSI...