PAGARE DINDINI, VEDERE VIDEO PORCELLO – CON LA CRESCITA ESPONENZIALE DEL 540% DOVUTO ALLA PANDEMIA, ONLYFANS È PRONTO A QUOTARSI IN BORSA: UNA NOTIZIA CHE OLTREMANICA NON È STATA ACCOLTA CON ENTUSIASMO VISTO CHE BEN UN TERZO DEGLI UTENTI SONO MINORENNI - TRA I GIOVANISSIMI LA POSSIBILITÀ DI GUADAGNO RENDE LA PITTAFORMA SEMPRE PIU' APPETIBILE, MA NON SANNO CHE LE LORO IMMAGINI POTREBBERO FINIRE IN…

Giulia Torlone per "il Venerdì - la Repubblica"

il 2016 quando l' imprenditore britannico Timothy Stokely sbarca sul web con una piattaforma che permette di fare soldi pubblicando foto e video. Sul sito OnlyFans, attraverso un abbonamento mensile, si condividono contenuti da cui guadagnare grazie alle visualizzazioni degli utenti. Inizialmente nato per dare maggior visibilità a celebrità e personal trainer, la piattaforma ha registrato un boom nel 2020, durante la fase acuta della pandemia. Il giro di affari di OnlyFans lo scorso anno è cresciuto del 540 per cento e il numero di utenti è quasi quintuplicato, arrivando a 24 milioni.

Un successo che, secondo molti, porterà a breve il social network a quotarsi in Borsa. Ma la notizia, specie Oltremanica, non è stata accolta con entusiasmo. Secondo il recente documentario della Bbc #Nudes4Sale ben un terzo degli utenti che guadagnano con foto e video al limite della pornografia sono minorenni. Benché il sito accetti solo utenti con diciotto anni compiuti, infatti, è piuttosto facile aggirare la regola. Una quattordicenne inglese si è iscritta usando il passaporto della nonna e un diciassettenne statunitense grazie alla carta d' identità del padre. Così, a portata di click, si apre un universo senza regole.

«OnlyFans nasce come un sistema di co-monetizzazione di contenuti che accetta, a differenza di Facebook o Instagram, la pubblicazione di immagini hard» spiega Matteo Flora, presidente di Permesso Negato, associazione che si occupa del supporto alle vittime di pornografia non consensuale. Valutato un miliardo di dollari, il sito trattiene il 20 per cento delle tariffe mensili degli utenti, mentre all' editor va il resto.

E la facilità dei guadagni rende il social molto appetibile: «Si può arrivare a migliaia di euro mensili» continua Flora.

Anche in Italia il fenomeno OnlyFans è molto diffuso tra i giovani, con il pericolo che ne deriva. Non è raro, infatti, che contenuti espliciti vengano rubati a scopo estorsivo, dietro minaccia di diffondere le foto su altri canali e chat. «In Italia, esistono enormi collezioni di materiale sottratto da OnlyFans per essere venduto. Con dieci euro si acquista facilmente, tramite Telegram, 2 giga e mezzo di materiale fotografico senza che la protagonista degli scatti ne sia al corrente».

