LA VERSIONE DI MUGHINI – MASSIMO FINI SUL "FATTO" SOSTIENE CHE TRA IL “MEDIOEVO SOSTENIBILE” DEI TALEBANI E IL NOSTRO “MODERNISMO INSOSTENIBILE”, LUI PREFERISCE DI GRAN LUNGA IL PRIMO. MA VUOI PARAGONARE LE DELIZIE DEL MONDO IN CUI LE DONNE MERITANO COLPI DI “VERGHE SUPREME”, DOVE UN COMICO IRRIVERENTE VIENE UCCISO COME UN CANE, CON QUESTO NOSTRO MONDO “INSOSTENIBILE” DOVE NON C’È CRETINO CHE NON ABBIA IL DIRITTO DI PONTIFICARE SU QUESTO E SU QUELLO. NON CONOSCESSI FINI, TROVEREI TUTTO QUESTO..."