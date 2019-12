PALADINO DEL MIO CUOR - GIUSEPPE CONTE VA AL TEATRO SAN CARLO DI NAPOLI PER UN EVENTO DI BENEFICENZA CON LA SUA COMPAGNA, OLIVIA PALADINO - DOPO LE INDISCREZIONI SULLA LORO CRISI DI COPPIA, I DUE SI FANNO VEDERE INSIEME OVUNQUE - COMUNE DENOMINATORE DELLE PAPARAZZATE: LEI NON SORRIDE MAI…

OLIVIA PALADINO E GIUSEPPE CONTE

Da “la Stampa”

Una «serata libera» per non pensare alle tensioni del governo. Ieri Giuseppe Conte è andato al teatro San Carlo di Napoli per un evento di beneficenza a sostegno di un progetto per l' umanizzazione degli ambienti di cura negli ospedali pediatrici di tutta Italia. All' evento organizzato dalla Fondazione Achille Scudieri, il premier è arrivato accompagnato dalla fidanzata, Olivia Paladino, ed è stato accolto dal governatore campano Vincenzo De Luca e il sindaco partenopeo Luigi de Magistris.

giuseppe conte olivia paladino giuseppe conte al mare con la fidanzata olivia paladino LUIGI DE MAGISTRIS - VINCENZO DE LUCA - OLIVIA PALADINO - GIUSEPPE CONTE