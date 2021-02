22 feb 2021 14:39

PALAMARA NEL MIRINO - NUOVE ACCUSE PER L'EX PRESIDENTE DELL’ANM, LUCA PALAMARA, NEL CORSO DELL'UDIENZA PRELIMINARE IN CORSO A PERUGIA. LA PROCURA HA MODIFICATO IL CAPO D'IMPUTAZIONE CONTESTANDOGLI I REATI DI CORRUZIONE PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI D'UFFICIO E CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI - AVREBBE ACQUISITO INFORMAZIONI RISERVATE DA PM DI ROMA E DI MESSINA INFORMANDO POI L’IMPRENDITORE FABRIZIO CENTOFANTI...