PALAMARA TEMPORA CURRUNT – L’EX PRESIDENTE DELL’ANM È INDAGATO DALLA PROCURA DI PADOVA PER DIFFAMAZIONE: È STATO QUERELATO DAL PROCURATORE AGGIUNTO DI ROMA PAOLO IELO, PER ALCUNE AFFERMAZIONI CONTENUTE NEL LIBRO “IL SISTEMA”, DOVE PALAMARA SOSTIENE CHE LA CANDIDATURA DI IELO SAREBBE STATA CALDEGGIATA DA PIGNATONE

PAOLO IELO

(ANSA) - PADOVA, 18 MAR - Luca Palamara, ex magistrato ed ex componente del Consiglio Superiore della Magistratura, è indagato dalla procura di Padova per diffamazione. La denuncia era partita a gennaio dal magistrato Paolo Ielo, procuratore aggiunto presso la procura della Repubblica di Roma. Sotto i riflettori alcune affermazioni fatte da Palamara nel suo libro "Il sistema, potere, politica, affari: storia segreta della magistratura italiana", edito da Rizzoli e stampato da Grafica Veneta a Trebaseleghe, in provincia di Padova, che quindi è foro competente per i reati connessi alla stampa.

luca palamara

Palamara scrive che la candidatura di Ielo al posto di "aggiunto" alla procura di Roma sarebbe stata caldeggiata al Csm da Giuseppe Pignatone all'epoca procuratore della capitale. Inoltre nel libro si ricostruiscono alcune indagini rispetto alle quali Ielo, a detta di Palamara, si sarebbe dovuto astenere per incompatibilità, tra cui l'inchiesta che riguarda l'imprenditore Francesco Centofanti e l'avvocato dell'Eni Piero Amara. La procura di Padova è chiamata a far luce sulla verità dei fatti, non è escluso che Luca Palamara possa essere sentito al quarto piano del palazzo di giustizia di Padova.

ALESSANDRO SALLUSTI INTERVISTA LUCA PALAMARA - IL SISTEMA PAOLO IELO PAOLO IELO luca palamara antonino monteleone le iene il video dell'uomo che manda palamara a quel paese PAOLO IELO