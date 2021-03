SOLO PRONIPOTE DEL DUCE O TALENTO VERO? ROMANO MUSSOLINI FIRMA CON LA LAZIO IL SUO PRIMO CONTRATTO DA PROFESSIONISTA. ACCORDO FINO AL 2024 - CLASSE 2003, IL GIOVANE ESTERNO DESTRO QUEST’ANNO HA TOTALIZZATO 6 PRESENZE CON LA PRIMAVERA - IL RESPONSABILE DEL SETTORE GIOVANILE LAZIALE MAURO BIANCHESSI: "NON È ANCORA PRONTO MA PUÒ USCIRE UN GIOCATORE VERO. IL COGNOME? NON INFLUISCE, IN CAMPO VA CHI MERITA"