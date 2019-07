PALLA AL PIEDE – IL RUGBISTA SCOZZESE PATRICK DEWHIRST SI FILMA MENTRE FA SESSO CON UNA DONNA E MANDA IL VIDEO VIA WHATSAPP AI COMPAGNI DI NAZIONALE: ORA È FINITO NEI GUAI E RISCHIA DI TERMINARE MOLTO IN ANTICIPO LA SUA CARRIERA – IL RAPPORTO RISALE AL MAGGIO 2018, ALLA NOTTE PRIMA DELLA PARTENZA DELLA NAZIONALE UNDER 20 PER I MONDIALI DI RUGBY: IN UN HOTEL DI EDIMBURGO… – VIDEO

Un astro nascente del rugby scozzese è finito nei guai dopo che ha filmato un rapporto sessuale con una donna in un hotel di Edimburgo e poi ha condiviso il video con i suoi 29 compagni della nazionale Under 20. Patrick Dewhirst è stato ora iscritto nel “registro dei ‘sex offenders’” (pregiudicati per crimini sessuali, ndr) della Corte dello sceriffo di Edinburgo e rischia di compromettere la sua carriera.

L’incidente risale allo scorso anno, alla notte precedente della partenza della squadra per i mondiali under20. Era il 23 maggio del 2018 e Patrick finì a letto con la donna e riprese tutto. Il 21enne rugbista ha ammesso sia di aver filmato la scena senza il consenso della sua partner che di aver condiviso sul gruppo Whatsapp il video. “È stata una stupidata per farsi quattro risate con i suoi compagni di squadra”, ha detto lo sceriffo Peter McCormack: “una completa idiozia. Sei un giocatore di rugby che ha avuto la capacità e la fortuna di essere selezionato per la nazionale. La vigilia della partenza, tu e una donna finite in una stanza e fate sesso. Questo non dovrebbe essere affare di nessuno, se non il vostro”

Dewhirst rimarrà nel registro dei sex offenders per i prossimi 5 anni. Dovrà anche fare lavori socialmente utili per 140 ore nei prossimi mesi e non potrà lasciare la sua casa dalle 8 di sera alle 6 di mattina per i prossimi 4 mesi.