18 giu 2021 17:40

PALLE IN CANNA - UN TIFOSO SCOZZESE ARRESTATO PERCHE' GIRAVA NUDO PER LE STRADE DI LONDRA - IN VISTA DEL"DERBY" DI STASERA CONTRO L'INGHILTERRA MIGLIAIA DI ALTRI HOOLIGANS SCOZZESI HANNO INVASO LA "CITY" - UBRIACHI E ESAGITATI, ALCUNI SI SONO BUTTATI IN UNA FONTANA, ALTRI L'HANNO RIEMPITA DI DETERSIVO, TANTO CHE LA POLIZIA HA DOVUTO... – VIDEO