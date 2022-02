PALLOTTOLE SU BROADWAY - IL MARITO E IL FIGLIO DI HALYNA HUTCHINS, LA DIRETTRICE DELLA FOTOGRAFIA UCCISA ACCIDENTALMENTE DA ALEC BALDWIN SUL SET DEL FILM "RUST", HANNO FATTO CAUSA ALL'ATTORE E ALLA PRODUZIONE - SECONDO I LEGALI, INFATTI, LA MORTE DELLA DONNA E' STATA PROVOCATA DALLA "CONDOTTA SCONSIDERATA E DAL RISPARMIO DEI COSTI" - E PER DIMOSTRARE LA LORO TESI, HANNO RICOSTRUITO LA SCENA... - VIDEO

Dagotraduzione dal Daily Mail

Poche ore dopo essere stato citato in giudizio dalla famiglia di Halyna Hutchins (vedi pezzo qui sotto), ieri pomeriggio Alec Baldwin ha pubblicato un video su Instagram dal titolo: «Andrà tutto bene».

Intanto gli avvocati della Hutchins hanno preparato una ricostruzione video di quello che è successo quella mattina, quando l’attore ha accidentalmente ucciso la direttrice della fotografia. Secondo quanto testimoniato dall’attore, è stata la stessa Hutchins a chiedergli di puntare il revolver appena fuori dalla telecamera e verso la sua ascella.

Da open.online

La «condotta sconsiderata e il risparmio sui costi di produzione» da parte di Alec Baldwin e degli altri produttori del film «hanno portato alla morte di Halyna Hutchins». È questa la posizione di Brian Panish, l’avvocato della famiglia Hutchins che ha scelto di fare causa all’attore e ai produttori. L’accusa è quella di omicidio colposo.

La donna, direttrice della fotografia, è stata uccisa da un colpo di pistola il 21 ottobre 2021 durante le riprese del film Rust. Il proiettile è partito da un’arma di scena che aveva in mano Alec Baldwin. La dinamica dell’incidente deve ancora essere chiarita. Il 2 dicembre in un’intervista all’emittente Abc News, Baldwin diceva di non aver premuto il grilletto e sosteneva che il proiettile fosse partito da solo: «Non punterei mai una pistola contro qualcuno e non premerei il grilletto, mai. Qualcuno ha messo un proiettile vivo in una pistola, un proiettile che non doveva nemmeno essere nella proprietà».

Fra i protagonisti di questa vicenda c’è anche David Halls, l’assistente alla regia. In uno degli interrogatori che sono seguiti al mandato di perquisizione sul set è emerso che Halls non aveva controllato la pistola prima di passarla a Baldwin.

L’attore aveva parlato della tragedia anche in un video pubblicato su Instagram lo scorso 24 dicembre. In otre tre minuti di girato, l’attore ha ringraziato tutte le persone che lo hanno sostenuto in questo periodo: «Vorrei prendermi un momento per dire grazie a tutte le persone che mi hanno mandato parole tanto gentili, parole di forza, di speranza, di incoraggiamento. Ho centinaia di mail da amici, parenti e colleghi. Anche qui su Instagram ci sono così tante persone che commentano e mi incoraggiano. Sto cercando di mettermi alcuni aspetti di tutta questa storia alle spalle».

