Francesco Semprini per “la Stampa”

David tira fuori dal sacco verde oliva un gilet tattico anti-lama nuovo di zecca, ne fa lustro con gli amici davanti al Quonset Hut, il negozio di articoli militari che si trova nei pressi di Hancock, ad Austin. Il gruppetto di ventenni è reduce da una mattinata di shopping settoriale. Tra loro c' è Courtney: ha acquistato un elmetto leggero che ricorda quello delle forze speciali.

«Non vedo l' ora di usarlo», dice. L' occasione non sono le celebrazioni semilegali per la notte delle streghe in stile «speak easy», come accade ai tempi del Covid. Bensì i servizi d' ordine paralleli nelle manifestazioni pro-Trump che animano i quattro angoli del Paese, come quelle organizzate dalla maggioranza silenziosa in Florida, dove ieri il presidente ha votato anticipatamente. E ancora i presidi davanti ai monumenti confederati del Sud, le mobilitazioni in caso di attacchi degli antagonisti o le sommosse in coincidenza dell' elezione del 3 novembre (già 53 milioni di americani hanno votato).

Il deterioramento del clima politico e le prospettive di potenziale incertezza sull' esito del voto rafforzano l' ipotesi di una degenerazione del confronto dalle urne alle piazze.

Ipotesi alla quale ci si starebbe preparando, a destra ma anche a sinistra. Lo suggerisce il boom dello shopping settoriale, tale da trasformare l' abbigliamento tattico in uno stile politico. Ben inteso, una certa passione per il «camouflage» è datata tanto da diventare fenomeno di massa, ma ora si va oltre la tendenza.

Maschere antigas, occhiali notturni, giubbetti anti-scheggia, anfibi e luci tattiche, coltelli a serramanico: sono questi gli articoli più richiesti online, già dall' inizio delle proteste di Black Lives Matter della scorsa primavera e col risentimento per i lockdown dovuti alla pandemia. Il fenomeno abbraccia tutto l' arco estremo, dai sostenitori Antifa alle formazioni di destra come i III Percenters, il movimento Boogaloo, riconoscibile dalle camicie hawaiane e le milizie antisistema e cospirazioniste. Oltre la metà degli ordini del produttore Gladiator Solutions proviene da civili, un grande cambiamento rispetto agli anni in cui le forze dell' ordine erano il cliente principale, spiega il fondatore Matt Materazo.

Uno degli epicentri delle vendite è proprio il Texas, dove gli acquisti online hanno portato a un balzo di venti volte nelle vendite di articoli come la maschera antigas CM-6M da 220 dollari. Al boom su Internet ha fatto seguito anche quello in negozio, come si può notare al 5.11 Tactical, un altro punto vendita di Austin. Il marchio ha registrato un boom di fatturato a 400 milioni di dollari quest' anno.

Lo avevamo visto durante la guerra all' Isis sui cappellini dei contractor in Iraq e sulle mimetiche delle forze curde Ypg in Rojava. Ma quelle erano guerre, questa no, anche se in tutto il Paese, le vendite di armi e munizioni sono aumentate. «È la prova di ciò per cui molte persone hanno espresso preoccupazione negli ultimi sei mesi relativo allo stress associato alla pandemia, alla frustrazione o rabbia per gli sforzi di mitigazione della autorità e la convinzione che tali sforzi stiano violando le libertà individuali», dichiara a Bloomberg Elizabeth Neumann, già funzionaria del dipartimento per la Sicurezza interna. Così l' equipaggiamento tattico parla il linguaggio «di un patriottismo militaristico, un modo per alcuni di ritrovare la propria identità».

