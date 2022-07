PAN PER FOCACCIA – IL CINGHIALE CHE HA MORSO AL BRACCIO ROSSANA PADOAN FALCONE IN SPIAGGIA A GENOVA È STATO ATTIRATO DALL’ODORE DI UNA FOCACCIA, CHE LA DONNA AVEVA CON SÉ – QUANDO HANNO VISTO L’UNGULATO, TUTTI I BAGNANTI SE LA SONO DATA A GAMBE, NONOSTANTE ROSSANA FOSSE EVIDENTEMENTE FERITA. ORA LA DONNA DOVRÀ…

Alessandro Avico per www.blitzquotidiano.it

Rossana Padoan Falcone

Una donna di 57 anni è stata morsa da un cinghiale: non è la prima volta che accade, ma questa volta il cinghiale era in spiaggia e la donna non gli stava facendo assolutamente nulla. E’ successo nella spiaggetta di Sturla, a Genova.

Ad attirare il cinghiale l’odore di una focaccia che la donna aveva con sé. Secondo quanto raccontato dalla stessa donna, l’animale si è avvicinato e, nonostante lei fosse rimasta immobile sull’asciugamano, le ha morso il braccio per poi scappare.

cinghiale in spiaggia a sturla

Il cinghiale e la donna al mare

Tutti i bagnanti si sono dati alla fuga, nonostante la donna fosse evidentemente ferita. Solo una turista, una volta che il cinghiale è scapato, si è avvicinata e ha chiamato i soccorsi. La donna ora dovrà fare la profilassi antirabbica. Secondo le stime Coldiretti, al dicembre 2021 “in Liguria i cinghiali hanno superato quota 80mila”.

Il racconto della donna

E’ la stessa vittima a raccontare l’episodio attraverso i social per sollevare, da attivista del Pd locale, una questione di sicurezza rispetto. “Sono stata morsa al braccio destro da un cinghiale – scrive su Facebook – di media-grossa taglia solo, senza prole al seguito, e io non avevo fatto nulla per infastidirlo. Quando mi sono accorta della sua presenza vicino a me, sono rimasta immobile come una statua. Sperando che mi superasse, e invece così non è stato”.

cinghiali in spiaggia 1

Ma non può fare a meno di rilevare che la spiaggia in cui ha incrociato il cinghiale “è notoriamente frequentata da famiglie con bambini, passeggini ed è attrezzata per i disabili.

Il Comune dovrebbe vietare l’accesso alle spiagge di Sturla e Vernazzola, fino a quando sarà presente tale emergenza o perlomeno avvisare la cittadinanza del pericolo con apposita cartellonistica affissa nelle suddette spiagge”.

ARTICOLI CORRELATI

spiaggia sturla genova. Rossana Padoan Falcone spiaggia sturla genova