LA PANDEMIA CI SVUOTA LE TASCHE – SECONDO UN SONDAGGIO NEGLI USA LA MAGGIOR PARTE DELLE PERSONE PUÒ TIRARE A CAMPARE TRE MESI, MA C’È UN 12% CHE NON PUÒ AVANTI UNA SETTIMANA SENZA UN LAVORO – IN QUESTA SITUAZIONE DI CRISI C’È CHI PENSA AI TAGLI E A COSA VENDERE: VIA SERVIZI DI STREAMING E ABBONAMENTI ALLE PALESTRE MENTRE LA GENTE PUNTA A VENDERE ANCHE SANGUE E FOTO DI NUDO PER SOPRAVVIVERE…

Negli Stati Uniti la crisi sanitaria si è già trasformata in una crisi economica con gli americani che stanno attingendo ai loro risparmi per andare avanti.

Da nuovo sondaggio su 1.000 persone di Zety.com emerge che la maggior parte degli americani

ha risparmi sufficienti per andare avanti per tre mesi. Il 12% ha affermato che può sopravvivere "meno di una settimana". Di conseguenza molti di coloro che sono rimasti senza un lavoro stanno già esaminando le spese da tagliare e le cose da vendere.

Tra le principali spese che saranno tagliate ci sono servizi di streaming e abbonamenti in palestra.

Tra gli oggetti da vendere ci sono gioielli ed elettronica e circa il 36% venderebbe il proprio sangue. Circa il 7% venderebbe foto di nudo per fare soldi.

«Con così tante persone che vivono al di sopra delle proprie possibilità, un'emergenza finanziaria porta alla crisi. La vendita di oggetti personali potrebbe non essere la prima scelta per superare un'interruzione imprevista del reddito, ma potrebbe essere una soluzione temporanea se a corto di denaro» ha detto l'analisi del sondaggio.

