PANICO DA CORONAVIRUS - NUOVI CONTAGI IN LOMBARDIA (DOVE IL NUMERO DI PERSONE RISULTATE POSITIVE AL COVID-19 È SALITO A 16) E IN VENETO: È UN UOMO DI 67 ANNI, DI DOLO, RICOVERATO ORA IN RIANIMAZIONE A PADOVA - IL GOVERNATORE ZAIA: "AL MOMENTO NON CAPIAMO ANCORA COME SIANO AVVENUTI I CONTAGI"

Un altro caso di contagio da coronavirus in Veneto. È un uomo di 67 anni, di Dolo, ricoverato ora in rianimazione a Padova. Lo riferisce all’agenzia Ansa il presidente del Veneto, Luca Zaia. Il paziente è stato visitato dapprima al pronto soccorso di Mirano (Venezia), poi nel reparto di rianimazione di Dolo (Venezia), e, in seguito al peggioramento delle condizioni, è stato trasferito a Padova.

I casi di contagio di nuovo Coronavirus (Covid-19) in Italia continuano ad aumentare. Dopo la giornata di venerdì, nella quale sono state identificate 15 persone contagiate in Lombardia e due in Veneto, una delle quali è morta, il numero dei casi è salito sabato mattina a 16 in Lombardia e a tre in Veneto.

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha annunciato che presto anche in Veneto saranno adottate misure restrittive come quelle decise per 10 Comuni «a rischio» nel Lodigiano.

Il bilancio dei morti a livello mondiale è ora, secondo il calcolo della Johns Hopkins University, a quota 2.360. Il totale dei casi confermati di contagi è salito a quota 77.662, i pazienti guariti finora sono 21.029.

luca zaia a bologna per la borgonzoni

• Il sedicesimo contagiato in Lombardia è di Sesto Cremonese: ad affermarlo è una nota apparsa sulla pagina Facebook del Comune. Il sindaco del paese, «in attesa di ulteriori provvedimenti» della Regione, ha invitato la cittadinanza a «limitare di intrattenersi in luoghi di ritrovo ed assembramento pubblico».

• In Veneto il governatore Luca Zaia ha confermato un terzo caso di contagio a Dolo, in provincia di Venezia, a una cinquantina di chilometri di distanza da Vo’ Euganeo, dove sono stati registrati i primi casi, ieri. L’uomo, di 67 anni, è ricoverato in rianimazione a Padova. «Al momento non capiamo ancora come sono avvenuti i contagi», ha aggiunto.

