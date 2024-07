PANICO A TEHERAN – LA GUIDA SUPREMA KHAMENEI OSTENTA IL DESIDERIO DI VENDETTA DOPO L'ATTACCO ISRAELIANO CHE HA UCCISO IL LEADER DI HAMAS, ISMAIL HANIYEH: “IL REGIME SIONISTA AFFRONTERÀ UNA DURA PUNIZIONE”. MA LA VERITÀ È CHE I FUNZIONARI DEL REGIME SONO IN “SHOCK TOTALE”: ISRAELE HA DIMOSTRATO DI POTER COLPIRE INDISTURBATO DENTRO IL TERRITORIO IRANIANO, ED È UN COLPO DURISSIMO ALLA GIÀ FRAGILE REPUTAZIONE DELLA TEOCRAZIA SCIITA – ANCHE ERDOGAN SI INTROMETTE: “BARBARIE SIONISTE, IL SUO MARTIRIO CONTRIBUIRÀ ALLA DISTRUZIONE DI ISRAELE” – DALLA CINA AL QATAR, CHE PROTEGGEVA HANIYEH A DOHA

Khamenei, 'Israele affronterà una punizione severa'

ismail haniyeh

(ANSA) - "Il regime sionista affronterà una dura punizione per l'assassinio del leader di Hamas Ismail Haniyeh": lo ha affermato la guida suprema iraniana, ayatollah Ali Khamenei. "Il regime sionista criminale e terrorista ha preparato il terreno per una dura punizione", ha aggiunto la Guida Suprema in un messaggio di condoglianze. "Consideriamo la vendetta e la ricerca del sangue di Haniyeh, che è stato ucciso nel territorio dell'Iran, come un nostro dovere'.

I FUNERALI DI HANIYEH DOMANI A TEHERAN

(ANSA) - I funerali del leader di Hamas Ismail Haniyeh, ucciso nella notte a Teheran con un missile guidato, si terranno domani nella capitale iraniana. Lo riferisce l'agenzia Tasnim.

raid israeliano su beirut

NYT, 'FUNZIONARI DI TEHERAN IN SHOCK TOTALE'

(ANSA) - Fonti del New York Times hanno riferito che i funzionari iraniani sono "in stato di shock totale" per l'assassinio del leader di Hamas Ismail Haniyeh, capo dell'ufficio politico di Hamas. Lo scrive su X un giornalista del Nyt. Secondo le fonti, l'omicidio è un "duro colpo alla reputazione dell'Iran" in un momento in cui il paese sta cercando di proiettare il suo potere nella regione.

PRESIDENTE IRAN, 'FAREMO PENTIRE ISRAELE PER HANIYEH'

(ANSA) - "La Repubblica islamica dell'Iran difenderà la sua integrità territoriale, il suo onore, e farà pentire gli invasori terroristi della loro azione codarda". Lo ha affermato il presidente dell'Iran, Massoud Pezeshkian, commentando su X l'uccisione a Teheran del capo dell'ufficio politico di Hamas, Ismail Haniyeh, che in Iran aveva partecipato alla sua cerimonia di insediamento.

"Il legame tra le due fiere nazioni dell'Iran e della Palestina sarà più forte di prima, e il cammino della resistenza e della difesa degli oppressi sarà seguito in modo più forte che mai", ha aggiunto Pezeshkian, affermando che l'Iran è in lutto per Haniyeh. "Ieri ho alzato la sua mano vittoriosa e oggi devo portarlo in spalla al suo funerale", ha aggiunto Pezeshkian nel messaggio. Haniyeh aveva partecipato ieri alla cerimonia di giuramento del presidente iraniano.

ismail haniyeh alla cerimonia di insediamento masoud pezeshkian

IRAN, ISRAELE PAGHERÀ PREZZO PESANTE PER UCCISIONE HANIYEH

(ANSA) - Israele pagherà un prezzo pesante per l'assassinio del leader di Hamas: lo ha detto Mohsen Rezai, membro del Consiglio di Presidenza iraniano ed ex comandante delle Guardie Rivoluzionarie. "Questo martirio è un'altra prova della debolezza della banda criminale di Tel Aviv", ha aggiunto: "Coloro che pensano che una tale disperata dimostrazione di forza possa compensare la loro debolezza nell'affrontare l'eroica lotta dei palestinesi commettono un errore'.

Erdogan condanna l'uccisione di Haniyeh, 'barbarie sionista'

(ANSA) - Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha condannato "il perfido assassinio" del capo dell'ufficio politico di Hamas, Ismail Haniyeh, a Teheran, "atto a distruggere la causa palestinese". In un messaggio su X, il leader turco ha affermato che "con una posizione più forte del mondo islamico e dell'alleanza dell'umanità, il terrore inflitto da Israele alla nostra geografia, in particolare l'oppressione e il genocidio a Gaza, giungeranno sicuramente alla fine e la nostra regione e il nostro mondo troveranno pace". Secondo Erdogan, "la barbarie sionista non sarà in grado di raggiungere i suoi obiettivi come ha fatto finora".

beirut dopo il raid israeliano

Consulente Erdogan, 'morte Haniyeh porta a distruzione Israele'

(ANSA) - Cemil Ertem, il principale consigliere del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, ha affermato che l'uccisione del capo dell'ufficio politico di Hamas, Ismail Haniyeh, porterà alla distruzione di Israele. "Era un nome simbolico della resistenza. Il suo martirio, senza dubbio, contribuirà alla resistenza e alla distruzione dell'assassino Israele. Le mie condoglianze al popolo palestinese", ha scritto su Ertem su X, in riferimento all'uccisione di Haniyeh a Teheran.

ATTACCO ISRAELIANO A BEIRUT

'PASDARAN, ISRAELE PAGHERÀ UN PREZZO ELEVATO PER MORTE HANIYEH'

(ANSA) - L'ex comandante delle Guardie rivoluzionarie iraniane Rezaee ha affermato che "Israele pagherà un prezzo elevato per l'uccisione del capo di Hamas Ismail Haniyeh", come riportano i media statali iraniani.

HEZBOLLAH, CON MORTE HANIYEH RESISTENZA PIÙ FORTE CONTRO ISRAELE

(ANSA) - Il gruppo sciita libanese Hezbollah sostenuto dall'Iran ha dichiarato che "l'uccisione del capo di Hamas Ismail Haniyeh renderà la resistenza più determinata nell'affrontare Israele". Lo riportano i media internazionali.

ismail haniyeh 1

QATAR, L'UCCISIONE DI HANIYEH È UNA PERICOLOSA ESCALATION

(ANSA) - Il Qatar ha condannato fermamente l'uccisione del capo di Hamas Ismail Haniyeh a Teheran: lo ha affermato il ministero degli Esteri del Qatar in una nota, come riportano i media internazionali. Il ministero ha affermato che l'uccisione di Haniyeh rappresenta "una pericolosa escalation".

I PALESTINESI, 'SCIOPERO GENERALE E MARCE NEI TERRITORI'

(ANSA-AFP) - Le fazioni palestinesi invocano uno sciopero generale e manifestazioni di protesta nei Territori dopo l'assassinio del leader di Hamas Haniyeh.

CINA CONDANNA ASSASSINIO LEADER HAMAS, 'TIMORI DI INSTABILITÀ'

recep tayyip erdogan ismail haniyeh 2

(ANSA) - La Cina "condanna l'assassinio" in Iran del leader di Hamas Ismail Haniyeh, esprimendo "molta preoccupazione" perché potrebbe portare "ad ulteriore instabilità". Pechino, ha affermato il portavoce del ministero degli Esteri Lin Jian, "ha sempre sostenuto la risoluzione delle controversie regionali attraverso il negoziato e il dialogo".

MINISTRO ESTERI TURCO, 'HANIYEH UOMO DI PACE, VOLEVA LA TREGUA'

raid israeliano su beirut

(ANSA) - "Siamo testimoni degli sforzi che ha fatto recentemente per raggiungere un cessate il fuoco. Persino i membri della sua famiglia sono stati massacrati da Israele, non aveva mai smesso di credere nella pace". Lo ha affermato il ministro degli Esteri turco, Hakan Fidan, in un messaggio su X riguardo all'uccisione del capo dell'ufficio politico di Hamas, Ismail Haniyeh, a Teheran. "Ha dedicato la sua vita alla causa della Palestina, portando pace e tranquillità in Palestina", ha scritto Fidan, aggiungendo che "Haniyeh era una figura diventata simbolo della gloriosa resistenza palestinese. La sua memoria continuerà a vivere nella giusta causa del popolo palestinese".

recep tayyip erdogan ismail haniyeh 3 Ismail Haniyeh ATTACCO ISRAELIANO A BEIRUT IL VIDEO MESSAGGIO DI ISMAIL HANIYEH - LEADER DI HAMAS Ismail Haniyeh ISMAIL HANIYEH EBRAHIM RAISI naim qassem ismail haniyeh