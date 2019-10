PANICO IN TUTTA EUROPA: INSTAGRAM DOWN! - FOTO E STORIES DI INFLUENCER CHE METTONO IN MOSTRA I “VALORI” (CIT. MAMMA FERRAGNI) NON SI CARICANO E/O NON SONO DISPONIBILI - DALLE 16 DI OGGI MOLTISSIMI UTENTI HANNO DIFFICOLTÀ A FAR FUNZIONARE LA APP. E ANCHE FACEBOOK. LA SITUAZIONE ORA SEMBRA TORNATA ALLA NORMALITÀ MA…

Instagram down, foto e stories non si caricano: problemi per il social network di proprietà di Facebook e della galassia di Mark Zuckerberg, che dalle 16 circa sta dando problemi di connessione in tutta Italia. Migliaia le segnalazioni, come si può notare sul sito downdetector, che monitora il funzionamento di operatori telefonici, app e social: problemi registrati peraltro in tutta Europa, non solo in Italia e soprattutto in Gran Bretagna.

Nel giro di pochi minuti su Twitter l'hashtag #instagramdown è diventato di tendenza. Inizialmente anche Facebook stava dando problemi e rallentamenti, ma in maniera molto più limitata rispetto a Instagram. Dall'azienda ancora nessun commento su quanto sta accadendo e sulle cause del malfunzionamento: intorno alle 17.30 la situazione è tornata alla normalità e ora Instagram e Facebook sono tornati a funzionare come sempre.