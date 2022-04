PANINO KILLER – CHOC FONDI DOVE UNA 13ENNE È MORTA DOPO AVER MANGIATO UN PANINO AL SALAME: NEL POMERIGGIO LA RAGAZZINA AVEVA PARTECIPATO A UN COMPLEANNO IN UN NOTO LOCALE DELLA CITTÀ, MA AL SUO RITORNO A CASA HA INIZIATO A SENTIRSI MALE E LE SUE CONDIZIONI SONO PRECIPITATE - A NULLA È VALSO IL SOCCORSO DEI MEDICI. L’ADOLESCENTE SOFFRIVA DI ALLERGIE: A UCCIDERLA POTREBBE ESSERE STATO UNO…

Michele Marangon per www.corriere.it

martina quadrino 2

La morte improvvisa di una 13enne ha sconvolto la comunità di Fondi, cittadina del sud pontino: un decesso sul quale anche la procura vuole fare chiarezza. Martina Quadrino, questo il nome della giovane vittima della provincia di Latina, ha accusato un malore dopo aver mangiato un panino al salame: un gesto che potrebbe esserle stato fatale viste le allergie di cui soffriva.

La tragedia si è consumata la sera di giovedì 14 aprile presso l’abitazione della ragazza: Martina era rientrata dopo un pomeriggio spensierato con le amiche, una giornata come tante in cui aveva mangiato un panino con il salame per merenda. Forse proprio l’aver ingerito alimenti per lei pericolosi può aver scatenato la reazione: vani i soccorsi del personale del 118 a fronte di un improvviso peggioramento delle sue condizioni una volta rientrata a casa.

martina quadrino 1

Anche i carabinieri sono intervenuti per avviare i primi accertamenti: su disposizione del sostituto De Luca verrà effettuata l’autopsia il 16 aprile per cercare di fare luce sull’accaduto. La prima ipotesi è che la ragazza sia rimasta vittima di uno shock anafilattico dovuto ad un’allergia.

C’è un’intera comunità a chiedersi il perché di questa morte improvvisa: la città è Fondi è vicina ad Antonio - operatore ortofrutticolo- e Francesca, papà e mamma di Martina, la 13enne scomparsa per cause ancora tutte da chiarire. Poco prima che il suo cuore smettesse di battere aveva partecipato ad una festa di compleanno in un noto locale della città: un momento spensierato con amiche e amici culminato in un malore che l’ha portata alla morte. Saranno l’autopsia e i successivi esami di laboratorio a chiarire se davvero si sia trattato di uno shock anafilattico dovuto all’ingestione di un alimento fatale per la sua condizione di salute.

