30 lug 2019 17:19

IL PANINO? NON A TORINO! - GLI STUDENTI DELLA CITTÀ NON POTRANNO PIÙ PORTARSI IL PANINO PREPARATO A CASA: LA CASSAZIONE HA DECISO CHE TUTTI DOVRANNO MANGIARE IL CIBO PREPARATO A SCUOLA – PER GLI ERMELLINI LA MENSA NON È UN "DIRITTO SOGGETTIVO" - LA FURIA DEI GENITORI: “LA SCUOLA DELL'OBBLIGO GRATUITA È DA BUTTARE NEL CESSO, D'ORA IN AVANTI O PAGHI LA MINESTRA O SALTI LA FINESTRA…”