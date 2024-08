PAOLO SORRENTINO SCODELLA IL TRAILER DI “PARTHENOPE”, NEI CINEMA ITALIANI A PARTIRE DAL 24 OTTOBRE: NELLE IMMAGINI UNA MALINCONICA STEFANIA SANDRELLI EVOCA LA GIOVINEZZA CHE FUGGE VIA VELOCE MENTRE LA MUSICA DI RICCARDO COCCIANTE CI RIFILA UN CAZZOTTO DI NOSTALGIA - E POI C’È CELESTE DALLA PORTA, NEI PANNI DI PARTHENOPE GIOVANE, STRETTA IN UN ABBRACCIO TRA I SUOI DUE FRATELLI… VIDEO

Estratto dell'articolo di Ilaria Urbani per www.repubblica.it

Parthenope by Paolo Sorrentino_from left Celeste Dalla Porta, Daniele Rienzo and Dario Aita_photo by Gianni Fiorito 1

"Forse è stato meraviglioso essere ragazzi...è durato poco". La voce mesta di Stefania Sandrelli dopo una lunga pausa ricorda, con candida sincerità, la caducità della bellezza, dell'amore e della giovinezza. La voce calda di Riccardo Cocciante accompagna dolcemente le prime immagini del tanto atteso nuovo film del Premio Oscar Paolo Sorrentino "Parthenope".

Sulle note di "Era già tutto previsto" scorrono le visioni di Sorrentino che ispirato ancora da Napoli questa volta ci racconta lo spirito avventuroso dell'età giovane, il sogno, il disincanto e l'ombra del fallimento esistenziale. Alle spalle lo splendore della Natura, incarnato da Capri. Il film, presentato al Festival di Cannes, sarà nelle sale italiane dal 24 ottobre distribuito da PiperFilm, e in anteprima con un programma di proiezioni speciali di mezzanotte dal 19 al 25 settembre.

parthenope by paolo sorrentino from left paolo sorrentino and daria d'antonio photo by gianni fiorito.

"Parthenope", venduto già in tutto il mondo da Pathé, che lo distribuirà anche in Francia e Svizzera, uscirà in Nord America distribuito da A24. "Parthenope - dice Sorrentino - sta per cominciare il suo lungo viaggio nei cinema di tutto il mondo. Un viaggio fatto di amori impossibili e amori mancati. Ma è proprio questa imperfezione a rendere la vita affascinante e la gioventù indimenticabile.

parthenope by paolo sorrentino celeste dalla porta photo by gianni fiorito

E Napoli sullo sfondo, il grande amore riuscito". Nel cast Celeste Dalla Porta, nei panni di Parthenope giovane, Gary Oldman, Silvio Orlando, Luisa Ranieri, Stefania Sandrelli, Isabella Ferrari, Peppe Lanzetta, Dario Aita, Silvia Degrandi, Lorenzo Gleijeses, Biagio Izzo, Marlon Joubert, Nello Mascia, Daniele Rienzo, e Alfonso Santagata.

Parthenope by Paolo Sorrentino _ From left Celeste Dalla Porta and Stefania Sandrelli_ photo by GIanni Fiorito

Girato tra Napoli e Capri. "Parthenope" è una co-produzione Italia-Francia, prodotto da The Apartment Pictures, società del gruppo Fremantle, e Pathé in associazione con Numero 10, PiperFilm e Saint Laurent.

locandina di parthenope parthenope by paolo sorrentino gary oldman photo by gianni fiorito celesta dalla porta - photo hollywood authentic greg williams parthenope di paolo sorrentino 1 paolo mazzarelli and celeste dalla porta - photo hollywood authentic greg williams gary oldman parthenope 1 parthenope di paolo sorrentino 2 parthenope di paolo sorrentino 3 gary oldman parthenope