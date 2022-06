15 giu 2022 10:53

PAPATE BOLLENTI - MATTIA FELTRI BACCHETTA BERGOGLIO PER AVER DETTO CHE LA GUERRA IN UCRAINA NON SI PUO’ COMPRENDERE CON IL MANICHEISMO DI “BUONI” E “CATTIVI”: “MI SONO RICORDATO DELLA VOLTA IN CUI, RIENTRANDO DALLO SRI LANKA, UNA SETTIMANA DOPO LA STRAGE DI CHARLIE HEBDO, DICHIARÒ: ‘SE DICI UNA PAROLACCIA A MIA MADRE ASPETTATI UN PUGNO’. MI LIMITO A DUBITARE CHE SAREBBE BUONA COSA DARE UN PUGNO A CHI INSULTASSE MIA MADRE, E AD AGGIUNGERE CHE PARLARE DI BUONI E CATTIVI, SUBITO DOPO O DURANTE UNA MATTANZA, SAREBBE INUTILE. NON SONO BUONI E CATTIVI, SONO VITTIME E CARNEFICI, E LE RAGIONI DEI CARNEFICI SONO NULLA”