11 lug 2023 17:58

PARACULATA ATLANTICA – AL VERTICE NATO DI VILNIUS, I LEADER OCCIDENTALI TROVANO UN COMPROMESSO CHE ALLE ORECCHIE DI ZELENSKY SUONA COME UNA FREGATURA: “IL FUTURO DELL’UCRAINA È NELLA NATO, MA SAREMO IN GRADO DI ESTENDERE UN INVITO QUANDO GLI ALLEATI SARANNO D’ACCORDO E LE CONDIZIONI SARANNO SODDISFATTE. NON C’È UNA TIMELINE” – ZELENSKY STAMANI SI ERA INCAZZATO PROPRIO PER L’ASSENZA DI UN CALENDARIO, MA GLI AMERICANI VOGLIONO POSTICIPARE PER EVITARE UNO SCONTRO DIRETTO CON LA RUSSIA (E INTANTO TRATTARE CON PUTIN LA FINE DELLA GUERRA)