IL PARCO DELL’AMORE: A VALMONTONE FAMIGLIE IN FESTA FRA LE DRAG QUEEN - SABATO SERA “RAINBOW MAGICLAND” HA LASCIATO SPAZIO ALLO SHOW DI ‘MUCCASSASSINA’, MARCHIO STORICO DELLA COMUNITÀ LGBT - ''ALL'INIZIO L'IDEA HA DESTATO QUALCHE PERPLESSITÀ'', SPIEGA L' ORGANIZZATORE, ''NON TUTTI ERANO CONVINTI CHE FOSSE POSSIBILE TRASFORMARE UNA SERATA TRASGRESSIVA IN UN EVENTO PER FAMIGLIE. MA ABBIAMO VINTO LA SCOMMESSA''

Arianna Di Cori per “la Repubblica”

Il sole cala sulle guglie di plastica di Rainbow Magicland. La linea d' ombra lentamente inghiotte il laghetto artificiale, i tanti tavolini, fino a lambire la sommità della torre di caduta libera Mystika che, con i suoi 79 metri, si staglia nel cielo al tramonto. La sensazione iniziale è che la notte porti con sé un radicale cambio di pubblico: via le famiglie, dentro il popolo della discoteca del sabato sera. Ma nel parco divertimenti di Valmontone sta invece avvenendo una metamorfosi. Per mezzanotte, come in una favola, la transizione è avvenuta.

La musica riempie le orecchie e vibra nello stomaco. Il grande palco all' ombra di Shock - la più imponente tra le 5 montagne russe del parco - è un' orgia di colori, piume e paillettes. Sotto di esso migliaia di corpi si confondono tra muscoli, parrucche, calze a rete e passeggini. Le drag queen dirigono le danze, orde di genitori si lasciano andare al ritmo incalzante, mentre i bambini, sbadiglianti, attendono pazienti seduti sul prato. Hanno avuto la loro giornata di giochi: ora è il turno di mamma e papà.

Drag queen e montagne russe, divertimento per famiglie e nightlife gay-friendly. Il connubio tra Rainbow Magicland e Muccassassina - cult party dell' universo Lgbt romano, nato nei primi anni '90 come serata di finanziamento per il circolo Mario Mieli - è iniziato 4 anni fa.

«All' inizio l' idea ha destato qualche perplessità, anche nella comunità Lgbt - spiega l' organizzatore del Muccassassina, Diego Longobardi - non tutti erano convinti che fosse possibile trasformare quella che viene considerata una serata trasgressiva in un evento per famiglie. Ma oggi possiamo dire che abbiamo vinto la scommessa».

Con tanto di pullman partiti da stazione Termini, che hanno portato a Valmontone centinaia di persone per la serata (e che li riporteranno a Roma alle 3:30 di notte), Rainbow Magicland - che con la sua estensione di 600mila metri quadrati e 40 attrazioni è il più grande del Lazio - è pioniere in Italia (e in Europa) per quello che riguarda l' inclusività: solo quest' anno Disneyland Paris ha ospitato il primo Gay Pride di sempre in un resort targato Disney.

Oltre al Muccassassina, il parco dell' arcobaleno (nomen omen), propone una ricca scaletta di eventi estivi: live show, animazione, schiuma party, dj-set e spettacoli ogni weekend. Tra i prossimi appuntamenti il duo pop Benji e Fede che si esibirà il 3 agosto, e l' influencer da milioni di fan Ludovica Pagani a ferragosto. Il format è sempre lo stesso: prezzo di ingresso scontato (dai 9,90 ai 13 euro al posto dei consueti 19,90 dell' ingresso diurno) e attrazioni aperte fino a tarda notte, per un afflusso a serata stimato attorno alle 10 mila persone.

La nuova identità ibrida del parco- contenitore, fa parte delle manovre intraprese dall' inizio del 2019 per risanarne le economie. Dopo la sua apertura, nel 2011, Rainbow Magicland ha subito una brusca battuta d' arresto, rischiando il fallimento.

«Dal 2013 non sono state più realizzate attrazioni, questo ha portato a anni di immobilismo, affluenza in decrescita - spiega l' amministratore delegato Guido Zucchi, alla guida del parco dallo scorso dicembre - fino a creare un debito per 210 milioni ». Una voragine incolmabile anche davanti a un fatturato annuale che si attesta sui 14 milioni. Il 29 novembre 2018 è arrivata l' accordo di ristrutturazione, grazie all' entrata della società di private equity Pilarstone Italy.

Al buon esito dell' operazione, si affianca l' ammodernamento delle attrazioni e l' aggiunta di nuove. «Ad aprile abbiamo inaugurato l' area Tonga, a tema giungla con 13 nuove giostre, il playground più grande d' Italia, tutto realizzato in legno di robinia e il Motor Giungla, una scuola di guida con auto elettriche per i più piccoli», continua Zucchi. Il castello, pesantemente danneggiato dal vento questo inverno, ospiterà il nuovo Planetario con proiezioni a 360 gradi, il primo in d' Italia, al cui interno, in collaborazione con il Miur, nascerà la Cosmo Academy, nuovo polo dell' edutainment a tema spaziale.

«Questo è un parco per famiglie, e a loro guardiamo anche nella programmazione degli eventi collaterali - continua il manager - ma vogliamo estendere il concetto di famiglia, renderlo attuale. Il divertimento non ha sesso e non ha età».

Il successo della serata di sabato scorso, e il clima gioioso che si respira dal pomeriggio a tarda notte, con i bar e i ristoranti gremiti, sembra confermare le parole di Zucchi. «Non avevamo idea che ci sarebbe stata questa serata, è una bella sorpresa», dice Silvia, 41enne della periferia romana venuta con il marito Dario e i due figli, Noemi e Damiano, di 9 e 13 anni.

Non solo ci stiamo divertendo, ma abbiamo colto l' occasione per affrontare con i ragazzi temi legati alla sessualità. Abbiamo spiegato loro che l' importante è volersi bene », conclude la mamma. La famiglia ha un solo cruccio: non essersi ancora riuscita a fare una foto con le drag queen.

