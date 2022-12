NEL PARCO NAZIONALE DI KAZIRANGA, IN INDIA, UN RINOCERONTE HA PROVATO A CARICARE UN CAMION CHE STAVA ANDANDO A TUTTA VELOCITÀ - FORSE L'ANIMALE AVEVA SCAMBIATO IL VEICOLO PER UNA MINACCIA - COMUNQUE L'AUTISTA È STATO "INTERCETTATO E MULTATO" E IL RINOCERONTE NE E' USCITO ILLESO - VIDEO

Da www.lastampa.it

rinoceronte contro un camion

Un filmato girato nel Parco nazionale di Kaziranga, nell'Assam (India), mostra un rinoceronte mentre cerca di attraversare una strada. In quel momento arriva un camion a tutta velocità e l'animale, come se fosse una minaccia, sembra caricare il veicolo. Per sua fortuna il rinoceronte ne è uscito indenne ed è sopravvissuto. Il video è stato postato su Twitter il 9 ottobre da Himanta Biswa Sarma che spiega come il guidatore del mezzo sia "stato intercettato e multato" per eccesso di velocità.

