22 ago 2019 13:50

PARE CHE NELLE SEGRETE STANZE DEL CSM NON SI PARLI D'ALTRO: NON VIENE FUORI IL NOME DEL PM MILANESE (AREA DI SINISTRA... LA LEGGE È UGUALE PER TUTTI TA TA TA) CHE AVEVA CHIESTO DI NON ESSERE IDENTIFICATO FORMALMENTE DURANTE UN CONTROLLO DI POLIZIA IN UN LOCALE DOVE LUI STAVA TRAVESTITO DA VOLPE A DUE CODE…