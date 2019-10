PARENTI SERPENTI – GUAI IN VISTA PER SAMANTHA MARKLE, LA SORELLA VELENOSETTA DI MEGHAN: DOPO MESI DI OSPITATE IN TV PER SCREDITARE LA COPPIA REALE, INTERVISTE E COMMENTI AL VETRIOLO SUI SOCIAL, LA POLIZIA DEGLI USA HA APERTO UN’INCHIESTA NEI SUOI CONFRONTI PER CYBERBULLISMO - INTANTO I DUCHI DI SUSSEX SI PREPARANO PER LE SEI SETTIMANE NEGLI USA DOVE PARE STIANO CERCANDO CASA: MA LA REGINA…(VIDEO)

Simona Marchetti per "www.corriere.it"

Commenti velenosi

samantha markle

I molteplici commenti al vetriolo scritti in rete in questi anni da Samantha Markle nei confronti della sorellastra Meghan e del marito, il principe Harry, sono costati alla 54enne americana una serie di denunce, che hanno spinto la polizia degli Stati Uniti ad aprire un'inchiesta nei suoi confronti con l'accusa di bullismo online.

Denunce da quattro paesi

Stando a quanto riporta il «Sunday Mirror», le denunce di cyberbullismo sono arrivate da almeno quattro nazioni diverse, fra cui Canada, Svezia e Regno Unito e fanno riferimento a diverse piattaforme online, utilizzate per attaccare ripetutamente il duca e la duchessa di Sussex.

meghan e harry 4

Un'indagine ampia e articolata

«Queste molteplici segnalazioni hanno portato all'apertura di un'indagine articolata e diffusa su ampia scala - ha spiegato al tabloid britannico un agente del Polk County Sheriff Department che sta seguendo il caso - e anche se l'inchiesta è ancora nella fase iniziale, sarà probabilmente un lungo processo».

thomas e meghan markle

Nessun arresto

Come viene sottolineato ancora nell'articolo, al momento non è stato eseguito alcun arresto e non ci sono prove che le indagini della polizia siano state innescate da una denuncia presentata dai Sussex nei confronti di Samantha.

Idea Stati Uniti

meghan e harry 5

La notizia dell'inchiesta per cyber bullismo avviata nei confronti della sorellastra di Meghan arriva in contemporanea all'indiscrezione, rilanciata in questo caso dal Sun on Sunday, sul fatto che la duchessa e il marito starebbero valutando la possibilità di trasferirsi negli Stati Uniti per buona parte dell'anno, così da sfuggire all'asfissiante attenzione della stampa di casa

meghan e la madre

Il Ringraziamento con mamma Doria

E a quanto scrive sempre il tabloid, il prossimo viaggio negli States in occasione del Ringraziamento (festività che Meghan trascorrerà a casa di mamma Doria Ragland in compagnia di Harry e del piccolo Archie, alla sua prima volta nel paese di origine della madre) dovrebbe servire proprio per trovare una location abitativa adeguata alla famiglia.

la regina elimina la foto di harry e meghan 4

La Regina non è contenta

Ma l'idea del trasferimento starebbe angustiando non poco la regina Elisabetta II e il figlio Carlo, entrambi convinti che una simile mossa potrebbe segnare l'uscita dei Sussex dalla famiglia reale.

A Windsor le cose non hanno funzionato

«A quanto pare le cose non hanno funzionato granché bene quando i Sussex si sono trasferiti a Windsor a tempo pieno - ha spiegato una fonte dello staff reale che lavora per Sua Maestà e per il principe di Galles - quindi è possibile che vogliano farsi una seconda base negli Usa».

carlo 1

Il documentario di Carlo

E a proposito del principe di Galles, il pubblico ha molto apprezzato la prima parte del documentario «Prince Charles: Inside the Duchy of Cornwall» trasmesso da ITV, che ha offerto uno spaccato della vita dell'erede al trono, che ha parlato pochissimo della famiglia reale, per concentrarsi invece sul lavoro che fa e sulle persone che vivono nel ducato di Cornovaglia.

meghan e harry 2

L'invadenza della stampa

Un contrasto stridente con il documentario di Harry e Meghan trasmesso la scorsa settimana, dove i Sussex hanno invece puntato il dito contro l'invadenza della stampa e le pressioni dell'opinione pubblica, al punto che molti telespettatori hanno suggerito ai duchi di prendere insegnamento da Carlo su cosa significhi vivere e comportarsi da reali.

