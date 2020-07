PARIOLI FLAMBE' - TERRIFICANTE INCENDIO A VIA DEI MONTI PARIOLI A ROMA (VIDEO), NEL PALAZZO DI FRANCESCO BELLAVISTA CALTAGIRONE. I VIGILI DEL FUOCO HANNO ESTRATTO UN UOMO DI 35 ANNI E MESSO IN SALVO UNA PERSONA DISABILE, SONO ANCORA IN CORSO LE OPERAZIONI DI SPEGNIMENTO

Da www.ilmessaggero.it

Un incendio è divampato questo pomeriggio in un appartamento al terzo piano di un palazzo in via Monte Parioli, a Roma. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno evitato che le fiamme si propagassero nel resto dei piani.

I Vigili del Fuoco hanno estratto un uomo di 35 anni, trasportato in ambulanza al Policlinico Gemelli in codice giallo per ustioni. I pompieri hanno messo in salvo una persona disabile mentre sono ancora in corso le operazioni di spegnimento. Sul posto anche Polizia di Stato e Carabinieri.

