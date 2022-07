PARIOLINI E PORCELLINI – QUALI SONO LE ZONE DI ROMA DOVE SI TRADISCE DI PIÙ? LA MAPPA DEL SITO “INCONTRI-EXTRACONIUGALI.COM”: 9 PERSONE SU DIECI TRA CHI VIVE AI PARIOLI SI DICHIARA PRONTO A TRADIRE. PIÙ FEDELI GLI ABITANTI DEGLI ALTRI QUADRANTI DI ROMA – LA CAPITALE È LA CITTÀ CON PIÙ CORNUTI: IL 72% DICE DI AVER VOGLIA DI UNA “SCAPPATELLA”. E SONO LE DONNE A CERCARE PIÙ ESPERIENZE “CLANDESTINE” (IL 64%)

Da www.romatoday.it

Più della metà degli italiani si lascia andare ad almeno una "scappatella", con Roma che si conferma Capitale anche dei rapporti extra coniugali. A renderlo noto è una ricerca condotta dal sito web incontri-extraconiugali.com, dedicato proprio a coloro che cercano un'avventura al di fuori della coppia. Il Bel Paese ottiene lo scettro dei tradimenti, con un tasso che arriva al 58%. E la Città Eterna guida la classifica delle città nostrane con il 72%. Il fenomeno è in aumento, soprattutto nel mese di giugno, anche a Milano (71%), Napoli (68%), Genova (65%) e Palermo (64%). E c'è un dato in più che emerge dallo studio del portale: sarebbero le donne a cercare di più nuove esperienze clandestina (64%), con gli uomini che si fermano al 52%. Lo studio è stato condotto su un campione di 1.000 donne e 1.000 uomini iscritti al sito.

La mappa dei tradimenti a Roma

Analizzando più nello specifico i dati forniti a RomaToday dal portale web, è possibile vedere dove risiedono i più assidui traditori a Roma: si dichiarano pronti a tradire ben 9 su 10 ai Parioli e al Salario, per quanto riguarda la zona nord (85% complessivo), mentre il 72% al Centro Storico. Anche Flaminio, Balduina e Monte Mario si tengono alti in classifica con percentuali che superano abbondantemente l'80%, mentre Trieste (80%) e Montesacro (78%) restano in coda.

Più fedeli gli uomini e le donne di Roma sud, con un complessivo 55%. Il picco è alla Magliana (72%), seguita dall'Eur con il 68%. Risalgono le percentuali a Roma ovest, con Boccea che guida la lista (88%) seguita dall'Aurelio, Casalotti, Trionfale tra l'84 e l'85%.

Infine Roma est: al Casilino l'88% degli iscritti intervistati ha dichiarato almeno una scappatella. Tutti sotto l'80% Prenestino, Rebibbia, San Basilio e Bufalotta. Fanalino di coda - e meno male - nella classifica generale capitolina è Ostiense, con il 40% di traditori.

ROMA NORD 85%

Parioli 92%

Salario 91%

Flaminio 88%

Balduina 86%

Monte Mario 83%

Trieste 80%

Monte Sacro 78%

ROMA SUD 55%

Magliana 72%

Eur 68%

Tuscolana 62%

Garbatella 58%

Montagnola 58%

Appio 56%

San Paolo 53%

Laurentina 48%

Ardeatina 47%

Testaccio 47%

Ostiense 40%

ROMA OVEST 86%

Boccea 88%

Aurelio 85%

Casalotti 85%

Trionfale 84%

ROMA EST 78%

Casilino 88%

Collatino 83%

Prenestino 76%

Rebibbia 75%

San Basilio 73%

Bufalotta 72%

L'estate e i tradimenti

Sarà il periodo estivo, saranno le vacanze, ma da quanto emerge la tendenza sta vedendo una vera e propria impennata, come conferma anche il fondatore del portale di incontri, Alex Fantini: "All’estero noi siamo avvantaggiati - spiega - . L’uomo italiano è considerato ancora un latin lover, non importa se sposato o non. Ed anche la donna italiana ha un grande appeal e se è sposata diventa una preda più ambita: rappresenta un tabù da violare, con l’aspettativa di instaurare una relazione senza troppe complicazioni".

La "scappatella" in vacanza apparentemente è quella preferita, soprattutto se si viaggia senza il partner. Il 78% degli intervistati ha "peccato" almeno una volta proprio nel corso di un viaggio: il 21% mentre era da solo, il 44% mentre viaggiava con gli amici e il 35% addirittura mentre era fuori con il proprio compagno o la propria compagna. Amanti del rischio, dunque. I motivi del tradimento? Quasi 7 su 10 spiegano il fatto con la facilità nel nascondere il "crimine", il 22% crede che il motivo principale sia da ricercare in una maggiore possibilità di conoscere persone nuove.

