Dago ph Porcarelli

DAGO-PRECISAZIONE

Oggi su “la Repubblica” brilla un informato articolo di Fabio Tonacci, Giuliano Foschini, Tommaso Ciriaco, ripreso anche da Dagospia, in cui viene messo all’attenzione del lettore il corto circuito tra la tresca Sangiuliano-Boccia e il presunto “complotto” contro Arianna Meloni (compreso l’annuncio della fine del suo matrimonio rilasciato a “Il Foglio”).

Un intreccio ad alta tensione da cui spunta fuori Gabriele Parpiglia, giornalista di gossip già alle dipendenze di Fabrizio Corona, Maurizio Costanzo, Maria De Filippi, Sonia Bruganelli, etc., che recentemente pare sia stato allontanato dalla redazione di “Chi”.

GENNARO SANGIULIANO - MARIA ROSARIA BOCCIA

Parpiglia è colui che l’11 agosto pubblica un sibillino tweet: “Il ministro Sangiuliano in love?”. Nient’altro. Con chi è “in love” non viene indicato malgrado, come scrive “Repubblica”, “l’8 agosto sul telefonino di Gabriele Parpiglia, tra i principali giornalisti di gossip italiani, arrivano messaggi che raccontano di una tresca di Sangiuliano con una sua assistente”.

Continua: “Il mittente è un account anonimo. «Sono messaggi precisissimi, ripetuti, direi scritti da un addetto ai lavori. Mi informano che ci sono due servizi fotografici sulla coppia che sono stati rifiutati da diverse testate e mi offrono lo scoop». Siamo al 25 agosto, Maria Rosaria scrive sul suo profilo Instagram: «Potremmo essere arrivati da navi diverse, ma ora siamo sulla stessa barca». E a Parpiglia, lo stesso giorno, dicono: «Domani leggi Dagospia»…”

Purtroppo, per Parpiglia e per i giornalisti di “Repubblica”, il post di Lady Boccia su Instagram, che innesca il primo articolo di Dagospia, è del 26 agosto e recita: "Grazie al ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano per la nomina a Consigliere del ministro per i Grandi Eventi". Per poi essere affiancato da un altro post in cui la “pompeiana esperta” si abbandona a uno sfogo contro lo staff burocratico del Collegio Romano, reo di aver bocciato la sua nomina a Consigliera.

gabriele parpiglia fabrizio corona

Saremmo curiosi di sapere dal vispo e fantasioso Parpiglia e i suoi amici come facevano, il giorno prima, 25 agosto, a dire “Domani leggi Dagospia…” quando tutto è esploso il 26, 24 ore dopo? Parpiglia e company sono magari dotati di palle di vetro in grado di leggere il futuro? E dato che Parpiglia sostiene di aver saputo e visto, ai primi di agosto, dalle foto dei paparazzi rifiutate dai settimanali della bollente tresca del ‘O Ministro ‘nnamurato, perché non hanno scritto una riga, anticipando così questo sciagurato sito?

MARIA ROSARIA BOCCIA E GENNARO SANGIULIANO AL FESTIVAL DEL LIBRO POSSIBILE POLIGNANO A MARE 1 parpiglia 2 genniful il video meme del grande flagello sul caso boccia sangiuliano 4 Maria Rosaria Boccia GENNARO SANGIULIANO GIUSEPPE CRUCIANI meme sul caso gennaro sangiuliano maria rosaria boccia 6 meme sul caso gennaro sangiuliano maria rosaria boccia 7 MARIA ROSARIA BOCCIA E GENNARO SANGIULIANO AL FESTIVAL DEL LIBRO POSSIBILE POLIGNANO A MARE