Monica Guerzoni e Fiorenza Sarzanini per il corriere.it

Un allentamento del green pass potrà essere valutato soltanto quando sarà completata la campagna vaccinale delle dosi booster. È questo l’orientamento del ministero della Salute in vista di un calendario di riaperture che si sta mettendo a punto per un ritorno alla vita normale «prudente e graduale», come ha sempre chiarito il presidente del Consiglio Mario Draghi. Poi inizierà un percorso al contrario di quello avvenuto nei mesi scorsi, eliminando prima l’obbligo di certificazione per i luoghi all’aperto. Una linea indicata più volte dal sottosegretario alla salute Andrea Costa che ha comunque marcato la necessità di attendere che la maggior parte dei cittadini abbia ricevuto tre dosi di vaccino. Argomento che dovrà essere trattato in maniera approfondita anche con le parti sociali riguarda il green pass sul lavoro.

Il 31 marzo scade lo stato di emergenza che il governo - a meno di una nuova impennata della curva epidemiologica - sembra intenzionato a non rinnovare. Secondo i dati della struttura commissariale l’80% non ha ancora completato il ciclo, però bisogna tenere conto di almeno due milioni di persone che si sono ammalate nell’ultimo mese e quindi non si esclude che già entro la metà di aprile la maggior parte della popolazione sarà “coperta”. E a quel punto comincerà la valutazione per la riapertura che comunque non potrà essere completata prima del 15 giugno quando scade l’obbligo vaccinale per gli over 50.

I LAVORATORI

Il green pass base per i lavoratori sarà una delle ultime misure ad essere allentata. Il 15 giugno scade l’obbligo di vaccino per gli over 50 e prima di quella data appare impossibile che si possa eliminare il controllo per l’ingresso in fabbriche e uffici. Senza escludere che si decida di prorogarlo anche nei mesi successivi visto che la riduzione dello smart working farà rientrare in sede la maggior parte dei dipendenti.

RISTORANTI E BAR

I primi a poter eliminare il green pass all’aperto saranno i ristoranti e i bar. Per mangiare, anche al tavolo, fuori non ci sarà più bisogno di mostrare la certificazione verde.

PRIMA I CIRCOLI SPORTIVI, POI LE PALESTRE

In cima alla lista ci sono anche i luoghi all’aperto dove si svolge attività sportiva, come i circoli, mentre le palestre saranno probabilmente in fondo all’elenco.

CINEMA E TEATRI

Anche nei cinema e teatri al chiuso c’è l’intenzione di agire con prudenza, lasciando invece maggiore libertà per le arene.

MEZZI DI TRASPORTO

La certificazione continuerà ad essere obbligatoria per i mezzi di trasporto a lunga percorrenza e per quelli del trasporto pubblico locale.

NEGOZI

Aperta è la discussione sui negozi dove serve almeno il green pass base. Se la curva epidemiologica sarà in netta discesa l’ipotesi più probabile è l’eliminazione del certificato lasciando la regola degli ingressi contingentati.

