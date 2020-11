UNA PASSERA INGABBIA CENTO FAGIANI – L’INCREDIBILE VICENDA DI “ONETASTE”, LA "SETTA SESSUALE" CHE PROMUOVEVA IL CULTO DELL’ORGASMO, E INTANTO FOTTEVA CLIENTI E DIPENDENTI: LE LEZIONI CONSISTEVANO NEL MASSAGGIARE IL CLITORIDE DI UNA DONNA PER 15 MINUTI E CHI VOLEVA PARTECIPARE AI CORSI È ARRIVATO A SGANCIARE ANCHE 60MILA DOLLARI – ALLE DIPENDENTI ERA CHIESTO DI ANDARE A LETTO CON I CLIENTI PER…

DAGONEWS

nicole daedone 2

Un’azienda, che si presentava come una società capace di insegnare il benessere sessuale, è finita nel mirino dell'FBI per traffico sessuale, prostituzione e violazioni delle leggi sul lavoro.

OneTaste, bollata adesso come una setta sessuale, è stato co-fondata nel 2004 da Nicole Daedone e si concentra sulla pratica della "meditazione orgasmica". Si trattava di sedute durante le quali le donne si spogliavano dalla vita in giù mentre un uomo accarezzava loro il clitoride per 15 minuti. L’uomo in questione poteva essere un partner o un cliente pagante.

Migliaia di clienti si sono iscritti per imparare la meditazione orgasmica, o OM, con OneTaste, attratti dalle promesse di Daedone che diceva di poter migliorare la loro vita sessuale e aiutarli dopo un trauma.

Attratti dal marchio "cool" e dal messaggio che OM avrebbe "cambiato il mondo", molti membri si sono iscritti per lavorare come addetti alle vendite, aiutando a promuovere seminari, ritiri e programmi di coaching per i clienti che arrivavano a costare anche 60.000 dollari. All’apice della popolarità OneTaste aveva 150 membri del personale, molti dei quali si erano inizialmente uniti alla "comunità" come clienti.

onetaste

Ma poco dopo le voci sulla brutta reputazione di OneTaste si sono fatte sempre più insistenti. Da un lato c’erano clienti indebitati fino al collo per pagare le costose lezioni, dall’altro c’erano le inquietanti rivelazioni di ex dipendenti che raccontano di aver dovuto fare sesso con i clienti per poter chiudere le vendite.

Ci sono clienti che raccontano di aver sviluppato un disturbo post traumatico dopo aver frequentato le lezioni di quella che è stata bollata come una “setta sessuale”: «Ero molto segnata e spaventata. Per circa due anni ho sofferto di incubi, di depressione e di scarsa autostima».

nicole daedone

Sviluppata per la prima volta in una comune della California settentrionale negli anni '60, la meditazione orgasmica, nota anche come OM o OM-ing, fu introdotta per la prima volta a Daedone da un monaco buddista. Da quel momento c’è stata la svolta spirituale di Daedone che ha iniziato a insegnare nel 2001. A partire dal 2018 chi voleva seguire le lezioni di OneTaste sborsava 499 dollari per un corso nel fine settimana, 4.000 dollari per un ritiro, 12.000 per un posto nel programma di coaching e 16.000 per i corsi intensivi fino a 60mila dollari per l'opzione all-inclusive.

Ora gli ex membri hanno descritto i metodi di vendita dei pacchetti come "predatori" e le persone hanno riferito di essere state costrette a pagare decine di migliaia di dollari per i corsi. «Il personale lavorava per lo più su commissione, non guadagnava quasi nulla. I lavoratori dovevano flirtare con i clienti per chiudere le vendite. Ad alcuni è stato detto di fare sesso con potenziali clienti e sono stati minacciati di essere esclusi dal gruppo se si fossero rifiutati. Ci si aspettava che OneTaste diventasse la loro vita».

nicole daedone 5