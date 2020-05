PASSERONE SENZA PASSERELLA - SFILARE NEL CORRIDOIO TRA IL CESSO E LA CUCINA? NATASHA POLY, WINNIE HARLOW, KARLIE KLOSS, ALESSANDRA AMBROSIO, EVA HERZIGOVA, IRINA SHAYK E MOLTE ALTRE HANNO SFILATO DA CASA PER IL PROGETTO CR RUNWAY: LE MODELLE, UNITE PER RACCOGLIERE FONDI PER LA LOTTA LA CORONAVIRUS, CON UN PIZZICO DI IRONIA HANNO MOSTRATO LE COSCE E… - VIDEO

Sara Rezk per "www.mffashion.com"

ashley graham

Back to the catwalk, ma a casa propria. Per la prima volta in diretta streaming su youtube, si sono accessi i riflettori sulla passerella virtuale che venerdì 1 maggio ha ospitato il gota delle top model del mondo, unite per il progetto lanciato da Carine Roitfeld: CR runway con amfAR contro il Covid-19.

joan smalls

Un’idea che, ha confidato nei primi minuti della diretta la founder di CR fashion book, «è nata da mio figlio Vladimir, e che ho subito accolto con l’obiettivo di raccogliere fondi per combattere l’epidemia».

Natasha Poly, Winnie Harlow, Karlie Kloss, Alessandra Ambrosio, Eva Herzigova, Irina Shayk sono solo alcune delle modelle intervenute, che direttamente da casa propria e con abiti personali, attraverso uno styling da remoto, hanno sfilato all’interno dei propri lussuosi appartamenti con nonchalance e un pizzico d’ironia, ringraziando Carine Roitfeld per aver dato loro un buon motivo per tornare a vestirsi.

miss fame

Abiti degni di nota, che nonostante fossero di qualche stagione passata, hanno senza dubbio catturato l’attenzione degli utenti, a partire dal minidress metal mesh scelto da Natasha Poly e firmato Paco Rabanne, o quello Gucci scelto da Halima Aden che ha confessato di aver stirato lei stessa. Irina Shayk ha invece optato per un un body di Marine Serre, mentre Stella Maxwell indossava leggings Versace e portava con sè anche il suo cane.

natasha poly

A precedere lo show c’è stata una piccola conversation tra l’organizzatrice, ex direttore di Vogue Francia e Derek Blasberg, responsabile delle partnership di moda e bellezza su YouTube, che hanno raccontato l’ideazione di questo progetto e spiegato che a ciascuna modella erano state date precise istruzioni su come realizzare uno smoky eyes e un hair styling degno di una passerella. Kevin Robert Frost, amministratore delegato dell'amfAR, è poi intervenuto sottolineando che l’organizzazione è in prima linea nella lotta contro il covid-19 e che avrebbe coinvolto volentieri anche alcuni primi soccorritori al lavoro negli ospedali.

winnie harlow

Non sono mancati poi i ringraziamenti di personalità del mondo della moda e stilisti da Diane Von Furstemberg a Kim Kardashian, Alexander Wang, Riccardo Tisci, Maria Grazia Chiuri, Simone Porte Jacquemus, Pierpaolo Piccioli, Peter Dundas e Olivier Rousteing.

lara stone

Che con grande entusiasmo hanno invitato tutti a resistere, sottoscrivendo che questo nuovo format lanciato da Cr runway potrebbe davvero diventare una nuova frontiera degli show di moda. Nonostante gli utenti collegati non abbiano raggiunto numeri elevatissimi, se venissero proposte nuove collezioni quanti sarebbero allora gli spetattori e i buyer che si fermerebbero volentieri davanti allo schermo?

stella maxwell karlie kloss eva herzigova carolyn murphy alexander wang halima aden adriana lima derek blasberg carine roitfield, karolina kurkova diane von furstenberg kim kardashian west karen elson alessandra ambrosio

halima aden 1 jasmine sanders