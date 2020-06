UNA PASSIONE CHE BRUCIA (CALORIE) – SE L’IDEA DI CHIUDERVI IN PALESTRA VI UCCIDE, PASSATE A UN’ATTIVITÀ MOLTO PIÙ STIMOLANTE CAPACE DI FARVI PERDERE PESO: IL SESSO! – IL ''KAMAFITNESS'' CONSENTE DI APPAGARE IL PIACERE DEI SENSI E TONIFICARE IL FISICO. MA OCCHIO ALLE POSIZIONI: IL MISSIONARIO CONSENTE ALLE DONNE DI BRUCIARE SOLO 47 CALORIE. OTTIMO LO SQUAT PER AVVICINARSI AL PENE DEL COMPAGNO E…

Non hai mai sentito parlare del Kamafitness? Dove sei stata finora? Si tratta di un rivoluzionario metodo di allenamento che, attraverso il piacere dei sensi, permette di perdere peso e di tonificare il fisico.

Naturalmente, come dice la parola stessa, prende ispirazione dalle posizioni sessuali del Kamasutra che, insieme a specifici esercizi fisici, riescono a modellare il corpo e scolpire i muscoli. Ma il "fitness da camera" mantiene in forma e giovani anche la mente ed il desiderio: si inizia e finisce con una 'seduta' di stretching e si continua con gli addominali, i bicipiti, i glutei, i pettorali, le spalle e i tricipiti.

Si tratta di un 'allenamento' efficace e casalingo se sei stanca delle solite corse in palestra tra attrezzi e docce veloci e hai voglia di quiete e intimità. Ma attenzione, perché allenarsi con il Kamafitness richiede particolare complicità nella coppia: il sesso acrobatico non è da tutti.

Volete sapere un ultimo segreto? Anche se il Kamafitness nasce per essere praticato in coppia, può essere 'ravvivato' anche da sole: ti basta un dildo con ventosa da appoggiare al muro, al tavolo o al pavimento, così da simulare la penetrazione. Avrai risultati insperati sul fisico e sulla tua vita sessuale.

Perché non inizi subito a divertirti?

Iniziamo con un po' di stretching (da ripetere anche alla fine del circuito!). Il tuo partner inginocchiato di fronte a te che stai sdraiata supina ti solleva le gambe fino a formare un angolo di 90 gradi. Quando senti la tensione arrivare alla parte posteriore delle cosce, mantieni la posizione per 30 secondi.

Per tonificare glutei, addome e gambe (Gag) durante il sesso, si può praticare questa posizione. Tu devi incominciare con una serie di squat, avvicinandoti di volta in volta al pene del tuo partner, che rimane supino a terra mentre fa gli addominali.

Questa posizione è perfetta per le amanti del cunnilingus: ci si sdraia sulla fitball per fare i classici crunch addominali e il tuo partner si china in ginocchio e pratica sesso orale. Niente di meglio per unire il piacere al dovere.

Il tuo partner deve restare sdraiato sul materassino mentre tu ti prepari ai push-up: mantieni la schiena e le gambe dritte e fletti le braccia più che puoi abbassandoti lentamente senza però appoggiarti a lui. Gli sfioramenti accenderanno il desiderio e daranno certamente i loro frutti.

Il tuo partner è sdraiato sul materassino con le gambe leggermente divaricate mentre tu ti posizioni in piedi davanti a lui, di spalle. Le tue gambe devono essere alla stessa apertura del bacino, la schiena dritta e l'addome contratto. Inspira piegando le ginocchia e portando le cosce parallele al suolo e sfiorando il suo pene.

La posizione bridge evolution è perfetta per rassodare cosce e glutei: stesa supina con le ginocchia flesse, spingendoti sui talloni devi sollevare verso il più in alto possibile i lombari. Il tuo partner intanto può dedicarsi al cunnilingus nel frattempo.

Questa posizione è solo per i più esperti 'acrobati'. Mentre tu sei in ginocchio appoggiata sulla gamba destra e sostenuta dai gomiti devi sollevare la gamba sinistra più in alto possibile, portandola verso il pavimento (il tutto mentre il tuo uomo ti penetra e alterni le gambe).

