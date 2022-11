25 nov 2022 17:46

Ivan Rota per Dagospia patrizia groppelli Patrizia Groppelli lancia una bomba a Pomeriggio 5: il baby marito della cantante Viola Valentino, Francesco Mango, percepirebbe il reddito di cittadinanza, nonostante lavori come produttore discografico. La giornalista Patrizia Groppelli ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram – poi ripreso da Barbara D’Urso in diretta a Pomeriggio 5 – in cui accusa Francesco Mango, marito della cantante Viola Valentino, della quale sarebbe produttore discografico, di percepire indebitamente il reddito di cittadinanza. Continua il “Viola Valentino Gate” – come lo ha definito Barbara D’Urso, in diretta a Pomeriggio Cinque – che vede protagonisti proprio la cantante lombarda e il suo compagno Francesco Mango, più giovane di lei di ben 34 anni. viola valentino Viola e Francesco si sono sposati poche settimane fa, eppure, secondo alcune indiscrezioni, lui avrebbe una storia d’amore con un’altra donna da tre anni e mezzo e la Valentino saprebbe tutto. Da settimane, ormai, la D’Urso si sta occupando della spinosa questione e, proprio nella puntata di Pomeriggio Cinque, andata in onda oggi, la soap opera si è arricchita di nuovi particolari. Nulla a che vedere con amori e tradimenti, però. La giornalista Patrizia Groppelli, infatti, ha pubblicato un video sul proprio profilo Instagram – filmato, poi, trasmesso da Barbara, in diretta, durante la trasmissione – in cui accusa apertamente il marito di Viola Valentino di percepire indebitamente il reddito di cittadinanza. Queste le parole della giornalista milanese: FRANCESCO MANGO VIOLA VALENTINO “Ho scoperto, oggi, una cosa veramente delirante: il buon Mango prende il reddito di cittadinanza! Qualcuno spiegherà a lui – e spero che qualcuno lo faccia – che a 40 anni, in Lombardia, uno se vuole lavorare lo trova il lavoro! Quindi Mango, anche il reddito di cittadinanza! Avevo proprio ragione io su tutto: oltre a farti mantenere, anche il reddito di cittadinanza ma, adesso, finisce il reddito di cittadinanza…” Le parole della Groppelli hanno scosso lo studio e tutti gli opinionisti hanno detto la loro a riguardo, difendendo velatamente – e neppure tanto – la posizione della Groppelli. FRANCESCO MANGO VIOLA VALENTINO “Anzitutto, non mantengo nessuno e, comunque, non sono a conoscenza di questa cosa”, ha risposto la cantante Viola Valentino, in collegamento da casa, senza il suo compagno, a riposo perché ammalato. “L’ultima volta che ho parlato con Mango, lui mi aveva detto che collaborava con te come produttore. Lui è un tuo produttore?”, ha incalzato, a un certo punto, il direttore di Novella 2000, Roberto Alessi, rivolgendosi proprio a Viola Valentino che, senza remore, ha risposto affermativamente: “Certo”. FRANCESCO MANGO VIOLA VALENTINO A quel punto, tra lo stupore generale, Alessi ha proseguito: “Come mai se ha un lavoro percepisce il reddito di cittadinanza? E’ una risposta stravagante la tua che non sai niente a riguardo perché di solito uno è a conoscenza dei fatti di famiglia”. Così, la Valentino è ritornata sui suoi passi, lanciando il beneficio del dubbio: “Potrebbe essere” e ha ribadito, però, di non saperne nulla. L’argomento si è chiuso con l’inciso di Barbara D’Urso che ha rivelato che Francesco Mango avesse addirittura bloccato Patrizia Groppelli su Instagram, dopo la pubblicazione del video incriminato, così come le aveva riferito la Groppelli stessa. barbara d urso Il mistero, dunque, si infittisce. Francesco Mango percepisce davvero il reddito di cittadinanza, pur lavorando come produttore discografico, oppure quella lanciata da Patrizia Groppelli è solo una fake news? Chi ha ragione? E chi ha torto? Non resta che attendere le prossime puntate di Pomeriggio 5 e l’intervento dei diretti interessati per capirne qualcosa di più a riguardo. E pensare che la Valentino cantava “Romantici”