“IO NON INSEGNO CALCIO, INSEGNO VITA” – BOMBASTICA INTERVISTA DI DOTTO A SILVIO BALDINI, CHE ALLENA GRATIS LA CARRARESE IN SERIE C – "SONO NATO POVERO. MI PIACE LA VITA DEL PASTORE. LA SOCIETÀ DI OGGI VUOLE SOLO VINCENTI E CREA COSÌ UNA GENERAZIONE DI FALLITI" – L’ABORTO DI ROSY E VALENTINA CHE NASCE DISABILE AL 100%: “LA VITA E’ LA LEGGE DEL CONTRAPPASSO” - IL CALCIO IN CULO A DI CARLO: “A DISTANZA DI ANNI, QUANDO M’INCONTRA A COVERCIANO, FINGE DI NON VEDERMI” - ADANI: "BIELSA A LEEDS, COME BALDINI A CARRARA. HANNO TRASFORMATO UNA PIAZZA MORTA IN UN COVO DI PASSIONI” - VIDEO