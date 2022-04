PAURA A MALPENSA: IERI MATTINA LE ALI DI DUE AEREI SI SONO TOCCATE IN FASE DI PARCHEGGIO SUL PIAZZALE DEL TERMINAL 1 - I DUE MEZZI, UN DELTA AIRLINES APPENA ATTERRATO DA NEW YORK E UN A320 DELLA EASYJET, PRONTO AL DECOLLO PER TEL AVIV, SI SONO URTATI RIPORTANDO LIEVI DANNI - PROBABILMENTE SI E' TRATTATO DI UN ERRORE NELL'ASSEGNAZIONE DELLE...

Le ali di due aerei, un velivolo di EasyJet diretto a Tel Aviv e un altro di Delta in arrivo da New York, si sono toccate in fase di parcheggio sul piazzale del Terminal 1 dell'aeroporto di Malpensa. È accaduto questa mattina, lunedì 4 aprile, alle 7.40.

I due aerei - un Delta Airlines appena atterrato da New York e un A320 EasyJet pronto al decollo per Tel Aviv - si sono urtati nel parcheggio al Satellite Nord dello scalo riportando lievi danni. La Sea - la società che gestisce gli aeroporti di Linate e Malpensa - ha confermato che si è trattato probabilmente di un errore, su cui sono in corso accertamenti, nell'assegnazione delle piazzole di sosta. Non si sono registrati feriti.

Il volo Delta è ripartito sempre per New York secondo l'orario stabilito. I passeggeri del volo per Tel Aviv, invece, sono stati imbarcati su un altro aereo e il decollo era previsto con tre ore di ritardo.

Una prima ricostruzione è stata fatta anche da EasyJet: «EasyJet conferma che l'aereo che avrebbe dovuto operare il volo EJU2563 da Milano Malpensa a Tel Aviv oggi, 4 aprile, è stato danneggiato mentre era parcheggiato nell'area di sosta (stand) dell'aeroporto, quando un altro aereo, non EasyJet, in rullaggio verso lo stand adiacente, è entrato in contatto con la parte terminale della sua ala», scrive la compagnia in una nota ufficiale.

«Tutti i passeggeri sono sbarcati normalmente ed è stato predisposto un aereo sostitutivo per consentire ai passeggeri di proseguire il proprio viaggio verso Israele. La sicurezza e il benessere dei passeggeri e dell'equipaggio sono la nostra massima priorità: li ringraziamo per la loro pazienza e ci scusiamo per l'inconveniente causato».