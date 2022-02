PAURA A SAVIGNANO SUL RUBICONE: ACCOLTELLATA LA SPEAKER DI RADIO GAMMA, TAMARA CANTELLI. LA DONNA È STATA AGGREDITA IN PIENO CENTRO DA UN MALVIVENTE CHE HA PROVATO A PRENDERLE LA BORSA. LEI HA OPPOSTO RESISTENZA MA QUEL GESTO LE È STATO FATALE: LO SCIPPATORE HA TIRATO FUORI UN COLTELLO DALLA TASCA E

È ricoverata con ferite da coltello ed è grave. Lei è la popolare speaker di Radio Gamma, Tamara Cantelli: 60 anni, di Igea Marina e mille passioni che trasmette quotidianamente ai suoi ascoltatori. Erano le 21,30, circa, ieri, quando ha vissuto un incubo, a pochi metri dall’ingresso di casa: in pieno centro a Savignano sul Rubicone è stata avvicinata a sorpresa da un malvivente.

L’aggressione e la fuga

Da quanto si è appreso, Cantelli avrebbe provato ad opporre resistenza per non farsi prendere la borsa, ma quel gesto le è stato fatale: lo scippatore ha tirato fuori un coltello dalla tasca e ha iniziato a ferirle un polso.

Nonostante non ci fossero altri testimoni, le urla della speaker hanno comunque attirato alcune persone in lontananza. L’uomo, mentre arrivava il 118, si è dato alla fuga. Ora la donna è al Bufalini di Cesena dove dovrà esser sottoposta ad una operazione d’urgenza per le lesioni subite all’altezza del polso sinistro. Le sue condizioni sono serie. I carabinieri stanno dando la caccia in maniera serrata e su larga scala al bandito che l’ha ferita così ferocemente.

Il sindaco: «Siamo tutti sotto choc»

Attonito il primo cittadino: «Sono all’ospedale Bufalini dove è ricoverata la vittima di un furto degenerato in un accoltellamento, avvenuto questa sera in centro. Attraverso il personale sanitario, le porto la vicinanza di tutta la comunità - è il messaggio del sindaco Filippo Giovannini, in piena notte -. Quanto è successo è grave e vergognoso, e tutta la nostra comunità condanna ciò che è accaduto. I Carabinieri, intervenuti immediatamente, stanno lavorando per chiarire i fatti.

Savignano non tollera episodi come questo e ripone piena fiducia nelle Forze dell’Ordine, certa che faranno luce su questo episodio. Chi ha compiuto un gesto così grave e scellerato non può trovare posto nella nostra comunità». In arrivo, da tutto il territorio, tantissimi sms dai fan della radio e dai colleghi di Tamara, in apprensione per lei.

Prima operazione nella notte

Nella notte Tamara Cantelli è stata operata e i medici come riferito dal sindaco Giovannini «l’hanno dichiarata fuori pericolo. Nelle prossime ore dovrà subire ulteriori operazioni ai tendini». Intanto proseguono serrate e a 360 gradi le indagini dei Carabinieri per risalire all’identità del rapinatore.