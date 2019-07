PAURA E TREMORE A BERLINO – DOPO IL TERZO EPISODIO DI TREMARELLA ANGELA MERKEL HA ASSISTITO DA SEDUTA ALLA CERIMONIA DEGLI INNI NAZIONALI CON LA PREMIER DANESE METTE FREDERIKSEN – GLI EPISODI HANNO ALLARMATO I TEDESCHI, MA DAL GOVERNO NON È ARRIVATA NESSUNA SPIEGAZIONE UFFICIALE. MA, PER EVITARE UN NUOVO CASO, SONO CORSI AI RIPARI CON UNA SEDIA… – VIDEO

Giorgia Baroncini per www.ilgiornale.it

angela merkel seduta per evitare il tremore

Le crisi di tremore di Angela Merkel stanno spaventando tutta la Germania. Così, dopo i tre attacchi in poco meno di un mese, la cancelliera tedesca ha assistito da seduta alla cerimonia degli Inni nazionali oggi a Berlino. Con lei, la premier danese Mette Frederiksen.

ANGELA MERKEL ANTTI RINNE

Le due donne hanno ascoltato gli inni nazionali dei due Paesi suonati dalla banda militare, sedute una vicino all'altra. Le sedie bianche erano state posizionate sul piedistallo dove normalmente la cancelliera e i suoi ospiti ascoltano gli inni in piedi.

ANGELA MERKEL TREMA

Dopo gli ultimi casi di tremori, la Merkel (65 anni tra pochi giorni) ha preferito rimanere seduta, probabilmente per evitare nuovi malori. La cancelliera era stata presa da tremore per la prima volta lo scorso 18 giugno durante la cerimonia istituzionale per l'arrivo in Germania del presidente ucraino, Volodimir Zelenski. Poi un nuovo episodio a fine giugno a palazzo Bellevue a Berlino. Infine, ieri, mentre assisteva alla parata degli onori militari nel cortile della cancelleria con il primo ministro finlandese.

angela merkel seduta per evitare il tremore 2

Episodi che hanno allarmato la Germania e il mondo interno. Nessuna spiegazione ufficiale è ancora arrivata dal governo tedesco. Intanto però si è deciso di correre ai ripari e far sedere la cancelliera. La Merkel ha quindi ricevuto la premier al suo arrivo alla Cancelleria e insieme si sono dirette verso le sedie sistemate di fronte alla banda. Crisi scongiurata e nessuna paura per la leader tedesca.

Angela Merkel continuerà quindi a mantenere tutti gli impegni pubblici previsti dalla sua agenda ufficiale. Domenica sarà a Parigi con il presiente Emmanuel Macron per assistere alla tradizionale parata militare in occasione della festa nazionale francese.

angela merkel ha un malore durante la visita del capo di stato ucraino zelensky a berlino 1 angela merkel seduta per evitare il tremore 1 angela merkel ha un malore durante la visita del capo di stato ucraino zelensky a berlino 4 volodymyr zelensky angela merkel angela merkel seduta per evitare il tremore 3 volodymyr zelensky angela merkel 1 malore per angela merkel durante la visita del presidente ucraino zelensky a berlino 4 malore per angela merkel durante la visita del presidente ucraino zelensky a berlino 1 malore per angela merkel durante la visita del presidente ucraino zelensky a berlino 3 malore per angela merkel durante la visita del presidente ucraino zelensky a berlino angela merkel ha un malore durante la visita del capo di stato ucraino zelensky a berlino 5 angela merkel ha un malore durante la visita del capo di stato ucraino zelensky a berlino 6 ANGELA MERKEL TREMORI