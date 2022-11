12 nov 2022 20:00

LA PAZZIA NON HA LIMITI – TAYLOR PARKER, 29 ANNI, HA UCCISO CON 100 COLTELLATE UNA SUA AMICA INCINTA PER RUBARLE IL FETO - LA STORIA RACCAPRICCIANTE ARRIVA DAL TEXAS: LA 29ENNE PER MESI AVEVA RACCONTATO AL FIDANZATO E AI PARENTI DI ESSERE INCINTA MOSTRANDO UNA FINTA PANCIA IN SILICONE: IN REALTA' NON POTEVA AVERE FIGLI E FORSE QUESTO L'HA SPINTA AD ARCHITETTARE L'OMICIDIO PER PRENDERE IL BAMBINO DELLA SUA AMICA – ECCO COME E' FINITA