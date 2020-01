PECCATI CARNALI - DOPO MESI DI INDISCREZIONI C’È LA CONFERMA UFFICIALE: SALT BAE APRE UN RISTORANTE IN CENTRO A MILANO – IL LOCALE DELLO CHEF SARÀ IN VIA DELLA SPIGA - IL MACELLAIO E ACROBATA TURCO, NUSRET GÖKÇE, E' DIVENTATO FAMOSISSIMO SU INSTAGRAM PER I SUOI VIDEO - IL SUO MARCHIO? CONDIRE LA CARNE LASCIANDO CADERE GROSSI CHICCHI DI SALE SULL’AVAMBRACCIO - VIDEO

Le voci si rincorrevano già da un po’ – Salt Bae apre in centro a Milano.

Lo chef-macellaio-acrobata turco, vero nome Nusret Gökçe,, a capo di una multinazionale della carne arrostita con ristoranti in tutto il mondo, famoso per il gesto plastico con cui condisce le sue bisteccone, dopo averle sciabolate per bene per porzionarle, lasciando zompettare grossi chicchi di sale sull’avambraccio poderoso, Salt Bae si diceva intenzionato ad aprire un suo ristorante nel capoluogo meneghino.

Nelle scorse settimane è stato avvistato a più riprese in città, in particolare nella zona di porta Nuova, avveniristica e già piantonata da ristoranti di fama, da Andrea Berton al Liberty di Andrea Provenzani, nonché il più recente N10, proprietà di Del Piero. Ed è di oggi la comparsa di selfie con lo chef turco circondato da ammiratori in corso Vittorio Emanuele.

Dalla posizione sembra chiaro: Salt Bae si sta dirigendo verso il quadrilatero della moda, via Montenapoleone e dintorni. Sembra infatti una notizia certa – non per altro la abiamo “rubata” al solito beneinformato Dominique Antognoni: il ristorante di Nusret aprirà in via della Spiga, all’angolo con via Manzoni, di fronte in pratica alla vecchia Porta Nuova, quella che dà su piazza Cavour.

