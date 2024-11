PECCO, UN VERO CAMPIONE – BAGNAIA ANNUNCIA CHE NON CORRERÀ TRA DUE SETTIMANE A VALENCIA, DEVASTATA DALL’ALLUVIONE, ANCHE SE QUESTO VORREBBE DIRE PERDERE IL MONDIALE: “NON PENSO SIA GIUSTO, SPERO CHE PRENDANO IN CONSIDERAZIONE CHE A LIVELLO ETICO NON È LA COSA CORRETTA” – IL PILOTA DELLA DUCATI STA DUELLANDO PER IL TITOLO CON LO SPAGNOLO JORGE MARTIN, CHE È D’ACCORDO: “PER IL RISPETTO DOVUTO AGLI ABITANTI, È PIÙ LOGICO GAREGGIARE DA UN’ALTRA PARTE…”

(Adnkronos) - "Non penso sia giusto correre lì. Spero che prendano in considerazione che a livello etico non è la situazione giusta né la cosa corretta. Anche a costo di perdere il Mondiale, io a Valencia non sono disposto a correre".

Lo ha detto il pilota della Ducati Pecco Bagnaia in corsa per il titolo piloti con lo spagnolo Jorge Martin, anche lui sulla stessa lunghezza d'onda: "anche se l'impianto fosse a posto, sarebbe comunque complicato: per il rispetto dovuto agli abitanti, ma anche per la logistica del Gran Premio, per gli spostamenti nostri e del pubblico. È più logico gareggiare da un'altra parte".

