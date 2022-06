PECHINO FA PAURA: NESSUNO OSA DENUNCIARNE LE ATROCITA' - MICHELLE BACHELET, ALTO COMMISSARIO DELL'ONU PER I DIRITTI UMANI, E' FINITA NEL MIRINO PER AVER IGNORATO O CONTRADDETTO I RISULTATI ACCADEMICI SUGLI ABUSI DI PECHINO NELLO XINJANG DOPO LA SUA VISITA IN CINA - ALCUNE ONG HANNO INCOLPATO BACHELET DI "IMBIANCARE LE ATROCITA' DEL GOVERNO CINESE" E DI "AVER LEGITTIMATO IL TENTATIVO DI PECHINO DI INSABBIARE I SUOI CRIMINI" SUGLI UIGURI E I TIBETANI...

Dagotraduzione dal Guardian

Michelle Bachelet

Decine di studiosi hanno accusato l’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani di aver ignorato o contraddetto i risultati accademici sugli abusi nello Xinjiang con le sue dichiarazioni sulla regione.

In una lettera aperta pubblicata questa settimana, 39 accademici di tutta Europa, Stati Uniti e Australia hanno chiesto a Michelle Bachelet di pubblicare il tanto atteso rapporto delle Nazioni Unite sulle violazioni dei diritti umani in Cina.

xi jinping

La lettera, pubblicata online, è stata firmata anche da alcuni accademici con cui Bachelet si era consultata prima della sua visita nello Xinjiang. I firmatari della lettera hanno espresso gratitudine per questo, ma si sono detti “profondamente turbati” dalla sua dichiarazione ufficiale, pronunciata in una conferenza stampa a Guangzhou al termine del suo tour di sei giorni.

Hanno affermato che la sua dichiarazione «ignorava e persino contraddiceva i risultati accademici forniti dai nostri colleghi, inclusi due firmatari di questa lettera».

uiguri detenuti in cina 9

«È raro che un campo accademico arrivi al livello di consenso raggiunto dagli specialisti nello studio dello Xinjiang», si legge nella lettera. «Sebbene non siamo tutti d'accordo sul perché Pechino stia commettendo le sue atrocità nello Xinjiang, siamo unanimi nella nostra comprensione di ciò che lo stato cinese sta facendo sul campo».

Lo Xinjiang è luogo di una repressione durata anni da parte delle autorità cinesi nei confronti degli uiguri e di altre minoranze musulmane, con politiche radicali di oppressione religiosa, culturale, linguistica e fisica.

uiguri detenuti in cina 8

Si stima che circa un milione di persone siano state incarcerate in una vasta rete di campi di detenzione e rieducazione, che Pechino chiama “centri di istruzione e formazione professionale”. Le fughe di documenti hanno rivelato che innumerevoli altre persone sono state arrestate o incarcerate per presunti crimini, tra cui lo studio delle Scritture, il farsi crescere la barba o il viaggiare all'estero, e che le autorità hanno stabilito politiche che impongono di "sparare per uccidere" in risposta ai tentativi di fuga.

Organizzazioni per i diritti umani e diversi governi hanno etichettato la campagna come un genocidio o un crimine contro l'umanità. Pechino nega tutte le accuse di maltrattamento e afferma che le sue politiche sono quelle di contrasto al terrorismo e all'estremismo religioso.

uiguri detenuti in cina 3

Al termine della sua visita Bachelet ha dichiarato di aver esortato il governo cinese a rivedere le sue politiche antiterrorismo nello Xinjiang e ha fatto appello per avere informazioni sugli uiguri scomparsi. È stata criticata da alcuni gruppi per i diritti umani per aver fornito pochi dettagli mentre ha prontamente risposto ai media cinesi fornito con lunghe dichiarazioni sulle questioni degli Stati Uniti.

La lettera degli accademici si aggiunge alle crescenti critiche a Bachelet per non essersi espressa con più forza contro gli abusi cinesi, così come per il continuo mancato rilascio del rapporto delle Nazioni Unite, che si ritiene sia stato completato alla fine del 2021. Mercoledì dozzine di gruppi per i diritti umani, prevalentemente ramificazioni nazionali e locali di organizzazioni associate alle campagne uiguri e tibetane, hanno chiesto le sue dimissioni.

uiguri detenuti in cina 2

Le 230 organizzazioni hanno accusato Bachelet di aver «imbiancato le atrocità dei diritti umani del governo cinese» e di aver «legittimato il tentativo di Pechino di insabbiare i suoi crimini usando la falsa inquadratura 'antiterrorismo' del governo cinese».

«La visita fallita dell'Alto Commissario non solo ha aggravato la crisi dei diritti umani di coloro che vivono sotto il governo cinese, ma ha anche gravemente compromesso l'integrità dell'Ufficio dell'Alto Commissario per i diritti umani nella promozione e protezione dei diritti umani a livello globale», diceva la dichiarazione.

Uiguri prigionieri della Cina

Hanno anche denunciato che si fosse riferita ripetutamente ai campi di detenzione nello Xinjiang con il termine preferito dal governo cinese: “centri di istruzione e formazione professionale”.

I firmatari hanno affermato che Bachelet era stata «del tutto silenziosa sulla crisi dei diritti umani che avvolgeva il Tibet» durante i suoi quattro anni in carica e aveva «sottovalutato grossolanamente la repressione» di Hong Kong.

Uiguri prigionieri della Cina 2

I firmatari hanno anche chiesto il rilascio urgente del rapporto delle Nazioni Unite. «I ritardi ripetuti, a tempo indeterminato e inspiegabili mettono seriamente in discussione la credibilità del suo ufficio di adempiere al suo mandato», afferma la dichiarazione.

uiguri 1 bambino uiguro uiguri 2 i musulmani uiguri costretti a mangiare ravioli con carne di maiale campi di concentramento per uiguri, nella regione dello xinjiang 1 campi di concentramento per uiguri, nella regione dello xinjiang zumret dawut, una donna uigura fatta abortire dal governo cinese bambini uiguri posto di blocco nel campo di detenzione di artux, nello xinjiang uiguri 5 uiguri uiguri 3 uiguri proteste per gli uiguri hong kong, proteste in difesa degli uiguri 2 hong kong, proteste in difesa degli uiguri 5 hong kong, proteste in difesa degli uiguri 4 hong kong, proteste in difesa degli uiguri hong kong, proteste in difesa degli uiguri 1 hong kong, proteste in difesa degli uiguri 3 Uiguri prigionieri della Cina 3