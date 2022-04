UN PECHINO OMOFOBI - PER PLACARE LA CENSURA CINESE, LA WARNER BROS HA RIMOSSO UNA SCENA LGBT DAL TERZO FILM DELLA SERIE "ANIMALI FANTASTICI", QUELLA IN CUI SI ALLUDEVA A UN PASSATO ROMANTICO TRA SILENTE (JUDE LAW) E GRINDEWALD (MADS MIKKELSEN) - SUI SOCIAL I FAN INSORGONO: "UN GRANDE STUDIO FA LA SUA MAGIA, E FA SCOMPARIRE LA TOLLERANZA E L'ACCETTAZIONE"...

Dagotraduzione dal Daily Mail

I segreti di Silente 2

Per placare la censura cinese, la Warner Bros ha rimosso una scena LGBTQ+ della durata di sei secondi dall’uscita internazionale del film “I segreti di Silente”.

Il terzo film della serie Animali fantastici, che uscirà il 15 aprile, presentava una clip di sei secondi che alludeva a un passato romantico tra Silente (Jude Law) e Grindelwald (Mads Mikkelsen). Le battute «perché ero innamorato di te» e «l'estate Gellert e io ci siamo innamorati» sono state tagliate, ha spiegato la Warner Bros in una nota.

I segreti di Silente

La società di produzione cinematografica ha dichiarato di «accettare la richiesta della Cina di rimuovere sei secondi dal film», che dura 142 minuti. Il cedimento alla censura cinese, che ammette solo una manciata di riferimenti LGBT ogni anno, è stata subito derisa da fan e critici cinematografici. «Un grande studio fa la sua magia, e fa scomparire la tolleranza e l'accettazione», ha scritto Julia Hinds della Detroit Free Press.

La pubblicazione LGBTQ Out Magazine ha criticato la società su Twitter, scrivendo: «È un peccato che, nel 2022, alcuni paesi stiano ancora censurando i personaggi LGBTQIA+ nei film e in televisione». L'autrice della serie bestseller, JK Rowling ha annunciato nel 2009 che Silente era gay, ma questo è il primo film o romanzo a esplorare la sua sessualità.

animali fantastici - i segreti di silente

Jeremy Goldman di Insider Intelligence ha scritto: «La Warner Bros. ha tagliato alcuni dialoghi gay di Animali fantastici 3 in Cina. Ah, Cina, non smetti mai di sorprenderci».

Il redattore di Future of the Force, un sito web di fan di film e tv, Thomas Storaï ha dichiarato: «La WB non avrebbe dovuto accettare, semplicemente non avrebbe dovuto distribuire il film in Cina, rimuovere i dialoghi gay significa rimuovere una parte cruciale del film... I sentimenti di Silente per Grindelwald sono una parte essenziale del film».

Tweet sulla rimozione della scena dal film I segreti di Silente

Fan Max ha scritto su Twitter: «La somma totale dell'"innovativa rappresentazione gay mainstream" di Silente è di sei secondi». Nonostante il taglio di sei secondi, lo studio ha affermato che «lo spirito del film rimane intatto».

«Come studio, ci impegniamo a salvaguardare l'integrità di ogni film che pubblichiamo, e ciò si estende alle circostanze che richiedono tagli sfumati per rispondere in modo sensibile a una varietà di fattori di mercato!, ha detto lo studio a Variety. «La nostra speranza è di rilasciare le nostre funzionalità in tutto il mondo come vengono rilasciate dai loro creatori, ma storicamente abbiamo dovuto affrontare piccole modifiche nei mercati locali».

Tweet sulla rimozione della scena dal film I segreti di Silente 2

«Vogliamo che il pubblico di tutto il mondo veda e si goda questo film, ed è importante per noi che anche il pubblico cinese abbia l'opportunità di viverlo, anche con queste piccole modifiche».

La Rowling stessa è stata coinvolta in controversie transfobiche nel corso degli anni. Nel 2020, la Rowling si è rivolta a Twitter, criticando la frase: «le persone che hanno le mestruazioni». Ha scritto: «”Le persone che hanno le mestruazioni". Sono sicura che c'era una parola per quelle persone. Qualcuno mi aiuti. Wumben? Wimpund? Woomud?».

Tweet sulla rimozione della scena dal film I segreti di Silente 4 Tweet sulla rimozione della scena dal film I segreti di Silente 5 Tweet sulla rimozione della scena dal film I segreti di Silente 3