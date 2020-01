29 gen 2020 12:52

UN PEDOFILO PER FRATELLO – GUAI IN CASA DI NICKI MINAJ: IL FRATELLO JELANI È STATO CONDANNATO A 25 ANNI DI CARCERE DOPO ESSERE STATO DICHIARATO COLPEVOLE DI AVER STUPRATO LA FIGLIA ADOTTIVA DI 11 ANNI – LA SORELLA RAPPER, CHE HA RISCHIATO DI ESSERE CHIAMATA A TESTIMONIARE, HA IPOTECATO DUE CASE PER GARANTIRE UN’OTTIMA DIFESA AL FRATELLO CHE HA SEMPRE DATO LA COLPA ALL'EX MOGLIE - VIDEO