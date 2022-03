IL PEGGIO DEGLI OSCAR - LO SCHIAFFO DI WILL SMITH A CHRIS ROCK E' STATO UNO DEI MOMENTI PIU' CONTROVERSI DELLA CERIMONIA DEGLI OSCAR - MA NON E' L'UNICO: RICORDATE QUANDO WARREN BEATTY ANNUNCIO' IL VINCITORE DEL PREMIO COME MIGLIOR FILM SBAGLIANDO TITOLO? E QUELLA VOLTA CHE ANGELINA JOLIE BACIO' IN BOCCA IL FRATELLO? - POI MARLON BRANDO, GEORGE C. SCOTT E LO SCENEGGIATORE DUDLEY NICHOLS CHE LO RIFIUTARONO PERCHE'...

Dagotraduzione dal Daily Mail

lo schiaffo di will smith a chris rock oscar 2022

Domenica notte, durante la cerimonia degli Oscar, Will Smith ha assestato uno schiaffone a Chris Rock, che dal palco aveva fatto una battuta sulla testa calva della moglie dell’attore, Jada Smith. Ma non è la prima volta che gli spettatori rimangono scioccati dal comportamento di un ospite della premiazione.

Tra le controversie più recenti c’è stata quella del 2017, quando fu annunciato come miglior film il titolo sbagliato, La La Land al posto di Moonlight, e l’intervento di Sacha Baron Cohen nel 2012 che si presentò sul palco con quelle che secondo lui erano le ceneri del leader nordcoreano Kin Jong-Il.

il bacio di angelina jolie al fratello oscar 2000

Ecco i momenti più scioccanti e controversi nella storia degli Oscar.

2000 – Angelina Jolie bacia il fratello

Nel 2000, gli spettatori sono rimasti sconcertati quando Angelina Jolie ha baciato appassionatamente il fratello James Haven dopo aver vinto il premio come migliore attrice non protagonista per il suo ruolo nel film “Ragazze interrotte”. Durante il suo discorso, l’attrice confessò di essere «così innamorata di mio fratello in questo momento». Alla festa che seguì la cerimonia organizzata da Vanity Fair, lei e James si fecero fotografare mentre si baciavano appassionatamente, suscitando in tutto il mondo battute sull’incesto che lei definì «patetiche».

«Siamo migliori amici. E non era uno strano bacio a bocca aperta. È stato delundente che qualcosa di così bello e puro potesse essere trasformato in un circo».

robert opel nudo sul palco oscar 1974

1974 – La tempesta dello streaker

Nel 1974, il fotografo americano e attivista per i diritti dei gay Robert Opel salì sul palco degli Oscar completamente nudo. L’artista si era intrufolato nel backstage fingendosi un giornalista, poi si era spogliato e aveva fatto la sua corsa senza vestiti davanti a David Niven, sul palco per presentare Elizabeth Taylor. Niven è scoppiato a ridere mentre Opel mostrava al pubblico un segno di pace. «Bene, signore e signori, era quasi destino che succedesse. Ma non è affascinante pensare che l’unica risata che potrà mai ottenere nella sua vita è quella provocato dall’essersi spogliato mostrando i suoi difetti?».

warren beatty sbaglia film oscar 2017

2017 – Il pasticcio di Moonlight

Durante la premiazione come miglior film, Warren Beatty e Faye Dunaway hanno erroneamente annunciato la vittoria del film “La La Land”. Mentre il cast e i produttori erano a metà del loro discorso di ringraziamento, sono stati interrotti e costretti a consegnare i loro trofei ai colleghi di Moonlight. Un macchinista se n’era accorto subito, e aveva esclamato: “Oh mio dio, ha sbagliato busta”. Secondo Warren Beatty, gli organizzatori della serata gli avevano consegnato la busta sbagliata.

adrien brody bacia halle berry oscar 2003

2003 – Adrian Brody bacia Halle Berry

Agli Oscar del 2003 Adrien Brody, appena premiato da Halle Berry per il suo ruolo ne “Il pianista”, attirò a sé l’attrice le appioppò un bacio appassionato. «Scommetto che non ti hanno detto che il bacio era nel pacchetto regalo» le ha detto poi l’attore.

Berry è sembrata un po’ stordita dal gesto, si è asciugata le labbra e ha descritto il bacio come «bagnato». Anni dopo, intervistata in tv, ha raccontato che il bacio non era stato pianificato e che quando lui l’aveva afferrata il suo primo pensiero era stato: «Che cazzo sta succedendo adesso!». Alla domanda se il bacio fosse stato buono, ha risposto: «Non lo so. Ero troppo concentrata su “Che cazzo sta succedendo adesso?”».

sacha baron cohen con le ceneri di kim jong il oscar 2012

2012 – Sacha Baron Cohen e le ceneri di Kim Jong-Il

Nel 2012 l’attore e comico Sacha Baron Cohen fu scortato fuori dalla cerimonia degli Oscar perché si presentò alla cerimonia vestito come il dittatore generale Aladeen affermando di portare con sé un’urna con le ceneri dell’ex leader nordcoreano Kim Jong-Il.

Inizialmente gli è stato permesso di partecipare alla cerimonia travestito, ma le cose hanno preso una brutta piega durante la cerimonia. Il conduttore televisivo Ryan Seacrest, infatti, gli chiese: «Cosa indossi?». E lui: «Indosso John Galliano, ma i calzini sono di K-Mart! Come mi disse una volta Saddam Hussein, i calzini sono calzini, non sprecare soldi». E ha aggiunto: «Mi piace qui perché mi ha dato l’opportunità di portare il mio caro amico e compagno di tennis, Kim Jong-Il». Poi Cohen è sembrato inciampare e ha versato il contenuto dell’urna (composto per pancake, si seppe in seguito) sul presentatore Seacrest. «Ora quando le persone ti chiederanno cosa indossi – gli ha detto infine – dirai Kim Jong-Il».

sacheen littlefeather sostuisce marlon brando oscar 1973

1973 – Marlon Brando rifiuta l’Oscar

La premiazione al miglior attore del 1973 non andò come previsto: doveva salire sul palco Marlon Brando, vincitore per il suo ruolo ne “Il Padrino”, ma l’attore non si presentò. Inviò invece Sacheen Littlefeather, attivista per i diritti civili dei nativi americani, che vestita come una Apache, salì sul palco per leggere una lettera dell’attore in cui annunciava che non avrebbe accettato il premio come segno di protesta per la rappresentazione dei nativi americani da parte di Hollywood.

Il discorso, che durò solo 60 secondi, fu accolta da un misto di fischi e applausi. Brando è stato il secondo attore a rifiutare un Oscar, dopo George C. Scott, che nel 1970 declinò con mesi di anticipo per «motivi filosofici».

2014 – John Travolta pronuncia male il nome di Idina Menzel

Quando dal palco degli Oscar John Travolta chiamò l’attrice di musical Idina Menzel, disse più o mano così: «Per favore, dai il benvenuto alla straordinariamente talentuosa, l’unica e sola Adele Dazeem». L’attrice ha poi ammesso che inizialmente è rimasta confusa, convinta che quell’annuncio avesse rovinato la sua «grande occasione».

john travolta sbaglia il nome di idina menzel oscar 2014

Ma poi, parlando con James Corden al Carpool Karaoke per il suo Late Late Show, ha raccontato: «Prima mi sentivo davvero dispiaciuta per me stessa, come se Meryl Streep fosse stata là fuori e questa fosse stata la mia più grande occasione, e lui aveva sbagliato il mio nome». Ma poi ha visto il lato divertente dell’errore. «È stata la cosa più grande che mi sia mai capitata. John mi ha scritto così tante mail di scuse, inviato fiori, è stato così gentile, per compensare sarebbe voluto ovunque. E io gli dico sempre: “Non preoccuparti, perché è stata la cosa migliore che mi sia mai capitata!». Travolta ha poi spiegato di aver sbagliato il nome di Idina perché lo staff degli Oscar lo aveva scritto con un’ortografia fonetica.

show di david letterman oscar 1995

1995 – Lo scherzo di David Letterman

Nel 1995 la conduzione dello show fu affidata al conduttore del talk show David Letterman. La sua performance fu poi definita da The Atlantic come «Il gold standard dell’attentato agli Oscar». La gag sui nomi di battesimo di Uma Thurman e Oprah Winfrey ha lasciato infatti il pubblico ammutolito. Ha iniziato così: «Da tutto il giorno non vedo l’ora di fare una cosa e penso che potremmo occuparcene». E poi, presentando le star: «Oprah? Uma. Uma? Oprah. Mi sento molto meglio. Ragazzi avete incontrato Keanu?».

Il New York Times, il giorno dopo: «Il signor Letterman ha la discutibile abitudine di ridicolizzare i nomi, quelli di tutti, compresi i tassisti immigrati e i proprietari di negozi chiamati Mujibur e Sirajul. Aprendo la cerimonia di premiazione si è concentrato su Oprah e Uma, ma ha subito scoperto che il pubblico ha trovato la routine un po’ meno che divertente, anche quando ha aggiunto freneticamente Keanu».

lady gaga e bradley cooper oscar 2019 2

2019 – Il duetto tra Lady Gaga e Bradley Cooper

L'elettrizzante chimica tra Lady Gaga e Bradley Cooper durante la loro esibizione di Shallow agli Academy Awards 2019 ha mandato gli spettatori in delirio. Alla coppia – insieme nel film “A Star Is Born” - gli utenti dei social media hanno suggerito di «prendere una stanza» dopo il duetto che li ha visti guardarsi negli occhi in una performance calda e pesante.

Mentre Lady Gaga era da poco single all'epoca, l'allora fidanzata di Bradley, Irina Shayk - dalla quale poi si separò - rimase a guardare tra il pubblico. Quando il comico David Spade scrisse su Instagram «C'è qualche possibilità che questi 2 non stiano fottendo?", l'ex moglie di Cooper, Jennifer, commentò: «Ah!».

jennifer lawrence cade oscar 2013

2013 – Jennifer Lawrence cade ritirando il premio

Jennifer Lawrence è diventata una delle attrici più giovani in assoluto a ricevere il premio. Ma la sua vittoria è stata oscurata dalla rovinosa caduta che ha fatto salendo sul palco per ritirare la statuetta per il suo ruolo ne “Il lato positivo”, complice anche il voluminoso vestito Dior Haute Couture senza spalline che le intralciava il passo.

Ad aiutare l’attrice sono arrivati subito Bradley Cooper e Hugh Jackman, ma Jennifer ha rifiutato ed è salita sul palco da sola.

barbra streisand ritira il premio da sola oscar 1969

1969 – Barbra Streisand e Katharine Hepburn insieme?

Nel 1969, Barbra Streisand e Katharine Hepburn ricevettero entrambe esattamente 3.030 voti, e si aggiudicarono il titolo come miglior attrice a pari merito. L'Academy decise di dividere il premio tra le due attrici, Hepburn per il film “Il leone d’inverno”, mentre Streisand per “Funny Girl”. Ma Hepburn non partecipò alla cerimonia, quindi Barbara accettò da sola.

1971 – George C. Scott rifiuta il premio

Il leggendario attore George C. Scott comunicò all'Accademia mese prima che avrebbe rifiutato qualsiasi nomination per il suo ruolo in “Patton” del 1971, perché non gli piaceva che le idee sulle performance creative venissero confrontate.

In precedenza era stato nominato due volte come miglior attore non protagonista, in "Anatomy of a Murder" del 1959 e "The Hustler" nel 1961. Entrambe le volte aveva detto all'Accademia che avrebbe rifiutato il premio.

george c. scott rifiuta il premio oscar 1971

Tuttavia, è stato nominato e ha vinto il premio. Quando ha deciso di saltare la cerimonia e rimanere a casa a New York, il produttore Frank McCarthy è salito sul palco per ritirare il premio.

1936: LO SCENEGGIATORE DUDLEY NICHOLS RIFIUTA IL SUO OSCAR

La prima persona in assoluto a rifiutare un Oscar è stata Dudley Nichols, che vinse il premio come miglior sceneggiatore per aver scritto The Informant. Rifiutò il premio in segno di solidarietà con la Writers Guild, che all'epoca stava scioperando.

dudley nichols rifiuta il premio oscar 1936

In due occasioni, l'Accademia gli inviò il premio, ma lui lo rispedì indietro entrambe le volte.

2016: NESSUNA NOMINATION PER ATTORI NERI PORTA AL BOICOTTAGGIO E ALLA CAMPAGNA #OSCARSSOWHITE

La battuta di Chris Rock su Jada Pinkett Smith non è la sua prima controversia agli Oscar. Nel 2015 non fu nominato neanche un attore nero, il che portò al movimento nato sui social media sotto l’hashtag #OscarsSoWhite.

chris rock e nessun nero in nomination oscar 2016

Quando la storia si ripeté nel 2016, molti attori si arrabbiarono, e Will Smith e Jada furono tra le figure del settore che boicottarono i premi. Chris Rock, che era l'ospite quell'anno, fece un discorso di 10 minuti sfogando le frustrazioni delle persone.

Scherzando disse: «Ti rendi conto che se anche l’ospite fosse in nomination, non avrei ottenuto neanche questo lavoro».

2019: NESSUN CONDUTTORE DOPO I TWEET OMOFOBI DI KEVIN HART

Nel 2019 non ci furono presentatori per la cerimonia per la prima volta in 30 anni. Kevin Hart era stato costretto a dimettersi in seguito alla ricomparsa di una serie di tweet omofobi che aveva scritto tra il 2009 e il 2011. In uno di questi aveva scritto: «Yo, se mio figlio torna a casa e prova a giocare con la casa delle bambole di mia figlia, glielo romperò sopra la testa e dirò con la mia voce “basta con i gay”».

kevin hart e i tweet omofobi oscar 2019

La serata fu condotta da 13 star diverse tra cui Tina Fey, Whoopi Goldberg, Brie Larson, Daniel Craig e Jennifer Lopez.