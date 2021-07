9 lug 2021 13:00

LE PENE DEL COVID - UN 62ENNE, POSITIVO AL CORONAVIRUS, HA AVUTO UN'EREZIONE DI 4 ORE DURANTE IL RICOVERO IN TERAPIA INTENSIVA IN UN OSPEDALE IN FRANCIA: UN'EREZIONE PATOLOGICA, ANOMALA E DOLOROSA, NON ACCOMPAGNATA DAL DESIDERIO SESSUALE, NOTA COME PRIAPISMO, E DIRETTAMENTE SCATENATA DA…